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Kafeler ne zaman açılacak? - 1 Mart'ta Kafeler açılacak mı, tarih açıklandı mı?

Kafelerin ne zaman açılacağına ilişkin aramalar iyice arttı. Vatandaşlar büyük bir merakla 1 Mart'ta kafeler açılacak mı sorusunun cevabını arıyor. Konuyla ilgili olarak gözler Kabine Toplantısı'na çevrilmiş durumda. İşte konuyla ilgili son durum...

Kafeler ne zaman açılacak? - 1 Mart'ta Kafeler açılacak mı, tarih açıklandı mı?

Korona virüsle mücadele kapsamında getirilen kısıtlamaların etkisi günlük yeni vaka sayılarına yansıdı. Her gün biraz daha düşen yeni vaka sayıları sebebiyle kafeler, kıraathaneler ve restoranların ne zaman açılacağı araştırılmaya başladı. Kafeler restoranlar ne zaman açılacak? 1 Mart'ta kafeler açılıyor mu?

KAFELER AÇILACAK MI?

Kafelerin açılması ile ilgili resmi açıklama Kabine Toplantısı sonrası belli olacak.

KAFELER, RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

İçişleri Bakanlığı'ndan 20 Kasım'da başlayan yeni tedbirlerle ilgili daha önce yayımlanan genelgede şu ifadeler kullanılmıştı;

Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme ­içme yerleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel­-al" hizmeti verecek şekilde açık olabilecek.

Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.

Sokağa çıkma yasağı ve diğer önlemlerin alındığı 1 Aralık tarihli koronavirüs genelgesinde de sokağa çıkma kısıtlamasında restoran ve lokanta gibi yerlerin çalışma saatlerine yönelik detaylı bilgiler paylaşıldı. Genelgede şunlar ifade edildi;

Lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecektir.

KAFELER 1 MART'TA AÇILIYOR MU?

Aşılama işlemlerinin başlamasının ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından sosyal medyada kafelerin açılacağı tarihle ilgili çeşitli söylentiler dolaşmaya başladı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıldı. Kabine Toplantısı sonrası kıraathaneler ve kahvehaneler ile ilgili herhangi bir yeni karar alınmadı.

İçişleri Bakanlığı'nın uyguladığı Kıraathanelerin (Kahvehaneler) kapalı kalma denetimlerinin ne zaman sona ereceği ise henüz bilinmiyor.

1 Mart'ta kafelerin açılmasıyla ilgili sosyal medyada kampanya başlatıldı. Ancak hemen belirtelim ki kafelerin 1 Mart'ta açılmasıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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