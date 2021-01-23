Korona virüsü tedbirleri kapsamında son iki aydır kafe ve restoranlarda büyük kısıtlamaya gidildi. Kısıtlama kapsamında kesinlikle kafe, restoran, pastane ve lokanta gibi yiyecek içecek hizmeti yapan yerlerde yeme içme hizmetleri yasaklanmış sadece paket servis ve gel - al hizmetine izin verilmişti.

Kısıtlama nedeniyle ise birçok kafe ve restoran kepenk indirmişti. Peki, kafe ve restoranlar ne zaman açılacak?

Merak edilen soru Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu. İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklama...

KAFE VE RESTORANLAR AÇILACAK MI?

Kafe ve restoranların açılması ya da doğru tabiri ile kısıtlamaların kaldırılması ile ilgili soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan şu yanıtı verdi:

"Kabine toplantımızda bunu ele alacağız. Endişelerimiz var. Sıkı tutacağız deseler de sıkı tutmuyorlar. Başarı bir süreç var, bunu tersine çevirmek istemiyoruz. Elimize gelen verilere bakarız gerekirse bir esneme yaparız."