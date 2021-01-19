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Kafeler restoranlar ne zaman açılacak? 1 Şubatta kafeler açılıyor mu?

Korona virüsle mücadele kapsamında alınan kararlar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgenin ardından kafelerde ve restoranlarda sadece paket servis hizmeti veriliyordu. Kafeler restoranlar ne zaman açılacak? 1 Şubatta kafeler açılıyor mu?

Kafeler restoranlar ne zaman açılacak? 1 Şubatta kafeler açılıyor mu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada "kısıtlamaları kademeli olarak kaldırabiliriz" demesi üzerine kafeler ve restoranların ne zaman açılacağı araştırılmaya başladı. Kafeler restoranlar ne zaman açılacak? 1 Şubatta kafeler açılıyor mu?

KAFELER, RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

İçişleri Bakanlığı'dan 20 Kasım'da başlayan yeni tedbirlerle ilgili daha önce yayımlanan genelgede şu ifadeler kullanılmıştı;

Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme ­içme yerleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel­-al" hizmeti verecek şekilde açık olabilecek.

Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.

Sokağa çıkma yasağı ve diğer önlemlerin alındığı 1 Aralık tarihli koronavirüs genelgesinde de sokağa çıkma kısıtlamasında restoran ve lokanta gibi yerlerin çalışma saatlerine yönelik detaylı bilgiler paylaşıldı. Genelgede şunlar ifade edildi;

Lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecektir.

KAFELER 1 ŞUBATTA AÇILIYOR MU?

Aşılama işlemlerinin başlamasının ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından sosyal medyada kafelerin açılacağı tarihle ilgili çeşitli söylentiler dolaşmaya başladı. Kafelerin ve restoranların ne zaman açılacağı henüz belli olmadı. 1 Şubatta açılacak bilgisi resmi bir bilgi değil.

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