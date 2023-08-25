Son dakika haberi Kağıthane'de polise silahlı saldırı: 2 polis ağır yaralı
İstanbul Kağıthane'de polis ekiplerine düzenlenen silahlı saldırıda 2 polis ağır yaralandı. Çatışmada şüphelilerden 1'i ölü, 2'si yaralı olarak ele geçirildi. Olayla ilgili başlatılan operasyon sürüyor
Giriş: 25.08.2023 - 02:31 Güncelleme: 25.08.2023 - 02:38
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde polislere uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi.
Saldırıda 2 polis ağır yaralanırken olay yerine çok sayıda özel harekat polisi ekibi sevk edildi.
İHA'nın haberine göre; çatışmada şüphelilerden 1'i ölü, 2'si yaralı olarak ele geçirildi.
Olayla ilgili operasyon sürüyor.
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