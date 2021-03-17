Kağıttan Hayatlar filmi izleyici karşısına çıktı. Filmin konusu, oyuncu kadrosu ve yönetmeni ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...



KAĞITTAN HAYATLAR KONUSU NE?

Genç bir adam olan Mehmet, kağıt toplayarak geçimini sağlar. Onun bu hayattaki en büyük destekçisi ise Tahsin Baba'dır. Mehmet'in yaşamı, Ali adında 8 yaşındaki bir çocuğun hayatına girmesiyle bambaşka bir hal alır. Ali'yi ailesine kavuşturmaya çalışan Mehmet, bu sırada küçük çocukla arasında farklı bir bağ kurar.Kağıttan Hayatlar filmi konusu ne? Kağıttan Hayatlar oyuncuları kimler? Kağıttan Hayatlar nerede, hangi kanalda yayınlanıyor?

KAĞITTAN HAYATLAR FİLMİ OYUNCULARI

Çağatay Ulusoy

Emir Ali Doğru

Ersin Arıcı

Turgay Tanülkü

Selen Öztürk