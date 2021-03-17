Kağıttan Hayatlar filmi izleyici karşısına çıktı. Filmin konusu, oyuncu kadrosu ve yönetmeni ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...
KAĞITTAN HAYATLAR KONUSU NE?
Genç bir adam olan Mehmet, kağıt toplayarak geçimini sağlar. Onun bu hayattaki en büyük destekçisi ise Tahsin Baba'dır. Mehmet'in yaşamı, Ali adında 8 yaşındaki bir çocuğun hayatına girmesiyle bambaşka bir hal alır. Ali'yi ailesine kavuşturmaya çalışan Mehmet, bu sırada küçük çocukla arasında farklı bir bağ kurar.Kağıttan Hayatlar filmi konusu ne? Kağıttan Hayatlar oyuncuları kimler? Kağıttan Hayatlar nerede, hangi kanalda yayınlanıyor?
KAĞITTAN HAYATLAR FİLMİ OYUNCULARI
Çağatay Ulusoy
Emir Ali Doğru
Ersin Arıcı
Turgay Tanülkü
Selen Öztürk
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