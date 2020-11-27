Kahraman Deniz'den yeni albüm 0:00 / 0:00

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Alternatif müziğin başarılı ismi Kahraman Deniz, yeni albümü '6'yla müzikseverlerle buluşuyor. Deniz, son iki yılda çıkardığı şarkılarla dijital mecralarda toplam yarım milyar (yaklaşık 520 milyon civarı) kez dinlenen ve görüntülenen Deniz, '6' isimli albümüyle bu başarısını taçlandırdı.



Bugüne kadar tüm şarkılarının söz ve müziğine kendi imzasını atan Deniz, 8 şarkıdan oluşan bu albümde de tüm şarkıları kendi besteledi. Şarkıların düzenlemelerini Alican Genç ve Cenk Çelik yaptı.

Albümün ilk klibi çıkış şarkısı olan 'Ben Yola Gelmem'e çekildi. Mali Ergin'in yönetmen koltuğunda oturduğu klip, Ümraniye Platoları'nda çekildi. '6', bugün tüm dijital platformlarda yerini aldı.