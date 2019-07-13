Güney Karolina'nın Berkeley bölgesi polisi William Kimbro, devriyesi sırasında oldukça hızlı giden bir aracı durdurduğunda, araçtaki kişinin 12 günlük bebeğin biberonla sıvı içtiği sırada nefesinin kesildiğini ve bebeği hastaneye yetiştirmeye çalıştıklarını söylediklerini aktardı. Bunun üzerine Kimbro, bebeğe ilk yardımda bulundu.
Bebeğin dudaklarına dokunup kalp masajı yapan polis, "Önce kalp atışını hissetmedim ve kalbine masaj yapmaya başladım. Şimdi kendimi gerçekten güçlü hissediyorum" dedi.
Yeni doğmuş bebeğin hayatını kurtaran polis memuruna 'Yaşam kurtarma madalyası' verildi.
YORUMLAR