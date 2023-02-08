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Depremzedelerin akaryakıt kuyruğu

DHA

Depremzedelerin akaryakıt kuyruğu


Hasan KIRMIZITAŞÖmer KOÇAhmet ATMACA/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)-
PAZARTESİ günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsılan Kahramanmaraş'ta, evlerine giremeyen binlerce kişi geceyi araçlarında geçiriyor. Soğuk hava nedeniyle araçlarını sürekli çalıştırmak zorunda kalan vatandaşlar, en büyük ihtiyacı olan akaryakıta ulaşmak için ise saatlerce kuyrukta bekliyor.
Kahramanmaraş´ta meydana gelen 2 depremde kentte 941 bina tamamen yıkıldı, binlerce bina ise hasar gördü. Kimsenin evine giremediği kent sakinleri, gündüz enkazda arama kurtarma çalışmalarına destek olurken, hava sıcaklığının eksi derecelere düştüğü geceleri ise ya yakılan ateşlerin başında ya da klimalarını çalıştırdıkları araçlarında geçiriyor.
Vatandaşlar, araçlarını evleri gibi kullandığı için akaryakıt tüketimi de arttı. Ancak akaryakıt istasyonları yoğun talebi karşılamakta güçlük yaşıyor. Akaryakıt istasyonlarının önünde araçlarıyla gelenler uzun kuyruk oluşturuyor. Birçok kişi ise bidonlarla gelerek kuyruğa girip bekledikten sonra aldıkları yakıtlarını araçlarının deposuna dolduruyor.
KOTA UYGULAMASI BAŞLADI
Birçok akaryakıt istasyonu, yoğun talep nedeniyle herkesin akaryakıta ulaşmasını sağlamak için kota uygulaması başlattı. Bazı istasyonlar 10, bazı istasyonlar ise 20 litre yakıt sınırı koyarak herkesin ihtiyacına cevap vermeye çalışıyor. Vatandaşlar, evlerine giremedikleri için geceleri araçlarında geçirdiklerini ve soğuk nedeniyle araçlarının klimasını kullandıklarını ifade ederken, akaryakıt ihtiyaçlarını karşılayabilmek için saatlerce kuyrukta beklediklerini söyledi.
Akaryakıt istasyonunda elinde bidonla kuyrukta bekleyen vatandaşlardan Melahat Çetinkurt, benzin alabilmek için saatlerdir beklediğini söyledi. Çocuklarını araçta bırakarak akaryakıt almaya geldiğini anlatan Çetinkurt, "Gece çok soğuk oluyor ve klimayı yakıyoruz. Yakıtlarımız bittiği için arabalar da çalışmıyor. Bunun için her gün istasyonlara giderek saatlerce bekleyip, akaryakıt alabiliyoruz" dedi.
'SAATLERCE KUYRUKTA BEKLİYORUZ'
Uğur Ayhanpınar ise yağış ve soğuk hava nedeniyle eşi ve çocuklarıyla güvenli olduğu için geceleri arabada geçirdiklerini dile getirerek, "Depremde babamı kaybettim. Şimdi evimize giremediğimiz için geceleri arabada geçiriyoruz. Arabanın da yakıt ihtiyacını karşılamak için saatlerce kuyrukta bekliyoruz" diye konuştu.
İstasyon görevlisi ise yoğun taleple karşı karşıya olduklarını belirterek, "Deprem nedeniyle evlerine giremeyenler araçlarını çalıştırdıkları için akaryakıt tüketimi artıyor. Biz de vatandaşlarımıza hizmet etmek için gece gündüz hizmet veriyoruz. Burada herkesin yakıttan yararlanması için bir kişiye en fazla 20 litre akaryakıt veriyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Hasan KIRMIZITAŞ, Ömer KOÇ, Ahmet ATMACA
2023-02-08 09:27:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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