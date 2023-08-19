Kahramanmaraş´ta orman yangını

İskender ZENGİN/ANDIRIN (Kahramanmaraş), (DHA)KAHRAMANMARAŞ´ın Andırın ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, havadan ve karadan yangına müdahale ediyor.
Kalebyonu Mahallesi´ndeki ormanda öğle saatlerinde yangın çıktı. Ormandan yükselen dumanları gören mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Andırın Orman İşletme Müdürlüğü´ne bağlı 7 arazöz ve 3 su tankeri ve 80 personelle karadan, 3 yangın söndürme helikopteriyle de havadan yangına müdahale edildi. Ekiplerin, söndürme çalışmaları sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş / Andırın İskender ZENGİN
2023-08-19 13:47:50