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        Kahramanmaraş´ta orman yangını

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 13:48
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        Kahramanmaraş´ta orman yangını
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        İskender ZENGİN/ANDIRIN (Kahramanmaraş), (DHA)KAHRAMANMARAŞ´ın Andırın ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, havadan ve karadan yangına müdahale ediyor.

        Kalebyonu Mahallesi´ndeki ormanda öğle saatlerinde yangın çıktı. Ormandan yükselen dumanları gören mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Andırın Orman İşletme Müdürlüğü´ne bağlı 7 arazöz ve 3 su tankeri ve 80 personelle karadan, 3 yangın söndürme helikopteriyle de havadan yangına müdahale edildi. Ekiplerin, söndürme çalışmaları sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş / Andırın İskender ZENGİN

        2023-08-19 13:47:50

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