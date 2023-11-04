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        Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü

        VAN´ınBaşkale ilçesinde, PKK'lı teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) askeri aracın geçişi sırasında infilak etmesi sonucu şehit olan Ulaştırma Sözleşmeli Er Samet Bektaş´ın (22) acı haberi, Kahramanmaraş´ın Göksun ilçesindeki ailesine verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 19:11 Güncelleme: 04.11.2023 - 19:15
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        Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü
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        VAN´ınBaşkale ilçesinde, PKK'lı teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) askeri aracın geçişi sırasında infilak etmesi sonucu şehit olan Ulaştırma Sözleşmeli Er Samet Bektaş´ın (22) acı haberi, Kahramanmaraş´ın Göksun ilçesindeki ailesine verildi.

        Van'ın Başkale ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında PKK´lı teröristlerce yola tuzaklanan EYP'nin infilak etmesi sonucu Ulaştırma Sözleşmeli Er Samet Bektaş, şehit oldu. Bekar olan Şehit Samet Bektaş´ın acı haberi, Kazandere Mahallesi´nde yaşayan ailesine yetkililer tarafından verildi. Baba Cuma Ali Bektaş ile anne Sultan Bektaş, acı haberle gözyaşlarına boğulurken, eve ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

        Şehit Samet Bektaş, yarın Ulu Camii´nde öğle namazına müteakip düzenlenecek olan törenin ardından Kazandere Mahallesi´nde toprağa verilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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