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        Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü (3)

        AİLE,ŞEHİDİ ASKER SELAMIYLA KARŞILADIŞehit Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un cenazesi, askeri uçakla memleketi Kahramanmaraş'a getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 00:43 Güncelleme: 22.06.2024 - 00:45
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        Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü (3)
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        AİLE,ŞEHİDİ ASKER SELAMIYLA KARŞILADI

        Şehit Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz’un cenazesi, askeri uçakla memleketi Kahramanmaraş’a getirildi. Şehidin cenazesini Kahramanmaraş Havaalanı'nda ailesi, Vali Yardımcısı İbrahim Şenkon, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ile askeri ve mülki erkan karşıladı.

        Şehit Mehmet Ali Horoz’un cenazesi uçaktan indirildiği sırada ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Aile, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu askerlerin omuzlarında önlerinden geçerken 'Vatan sağ olsun' diyerek asker selamı verdi.

        Şehidin naaşı daha sonra uzun bir araç konvoyuyla KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü.

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