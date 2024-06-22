Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü (3)

Şehidin naaşı daha sonra uzun bir araç konvoyuyla KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Şehit Mehmet Ali Horoz’un cenazesi uçaktan indirildiği sırada ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Aile, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu askerlerin omuzlarında önlerinden geçerken 'Vatan sağ olsun' diyerek asker selamı verdi.

Şehit Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz’un cenazesi, askeri uçakla memleketi Kahramanmaraş’a getirildi. Şehidin cenazesini Kahramanmaraş Havaalanı'nda ailesi, Vali Yardımcısı İbrahim Şenkon, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ile askeri ve mülki erkan karşıladı.

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