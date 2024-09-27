Kahramanmaraş'ta PKK'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nurhak ilçesi kırsalında terör örgütü PKK mensuplarını etkisiz hale getirmek için Şehit Jandarma Uzman Çavuş İsa Özkan Operasyonu düzenledi. Operasyonda terör örgütü PKK’nın kullandığı bir mağara tespit edildi. Mağaraya giren ekipler, teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirdi.

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