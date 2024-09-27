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        Kahramanmaraş'ta PKK'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi

        KAHRAMANMARAŞ'ın Nurhak ilçesi kırsalında jandarma ekiplerince bir mağarada terör örgütü PKK mensuplarına ait yaşam malzemesi ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 18:29 Güncelleme: 27.09.2024 - 18:35
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        Kahramanmaraş'ta PKK'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi
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        KAHRAMANMARAŞ’ın Nurhak ilçesi kırsalında jandarma ekiplerince bir mağarada terör örgütü PKK mensuplarına ait yaşam malzemesi ele geçirildi.

        Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nurhak ilçesi kırsalında terör örgütü PKK mensuplarını etkisiz hale getirmek için Şehit Jandarma Uzman Çavuş İsa Özkan Operasyonu düzenledi. Operasyonda terör örgütü PKK’nın kullandığı bir mağara tespit edildi. Mağaraya giren ekipler, teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirdi.

        Mağaranın geçmiş yıllarda kullanıldığı değerlendirilirken, ele geçirilen yaşam malzemesi de imha edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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