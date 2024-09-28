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        Öğrenci köpeğin saldırısından markete kaçarak kurtuldu

        KAHRAMANMARAŞ'ta, okul servisini bekleyen öğrenci, sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 14:08 Güncelleme: 28.09.2024 - 14:10
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        Öğrenci köpeğin saldırısından markete kaçarak kurtuldu
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        KAHRAMANMARAŞ'ta, okul servisini bekleyen öğrenci, sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Öğrenci, koşarak girdiği markete sığınarak köpekten kurtuldu. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Merkez Onikişubat ilçesinde bir öğrenci, okul servisi beklerken caddedeki sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Öğrenci, köpekten koşarak kaçıp, caddedeki markete sığınırken, dükkanın önünde ayağının kaymasıyla yere düştü. Öğrencinin markete girmesinin ardından, sokak köpeği de uzaklaştı. O anlar, marketin güvelik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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