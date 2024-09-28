Öğrenci köpeğin saldırısından markete kaçarak kurtuldu

Merkez Onikişubat ilçesinde bir öğrenci, okul servisi beklerken caddedeki sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Öğrenci, köpekten koşarak kaçıp, caddedeki markete sığınırken, dükkanın önünde ayağının kaymasıyla yere düştü. Öğrencinin markete girmesinin ardından, sokak köpeği de uzaklaştı. O anlar, marketin güvelik kamerasına yansıdı.

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