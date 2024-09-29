Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Baraj göletinde boğuldu

        KAHRAMANMARAŞ'ta, baraj göletine giren Suriye uyruklu Hamza Neccar (20) boğuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 19:01 Güncelleme: 29.09.2024 - 19:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Baraj göletinde boğuldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAHRAMANMARAŞ’ta, baraj göletine giren Suriye uyruklu Hamza Neccar (20) boğuldu.

        Olay, öğleden sonra Suçatı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yakınlarıyla baraj göleti kenarına pikniğe giden Hamza Neccar, daha sonra serinlemek için suya girdi. Kısa süre sonra Naccar’ın suda kaybolması üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye sualtı arama kurtarma ekipleri, yaptıkları çalışma sonunda Hamza Neccar’ın cansız bedenine ulaştı. Göletten çıkarılan Neccar’ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Sporcularımız burada destan yazacak"
        "Sporcularımız burada destan yazacak"
        2 ilde alevler yükseldi!
        2 ilde alevler yükseldi!
        İlk düdük geldi!
        İlk düdük geldi!
        İsrail Hizbullah'ın üst düzey 7 ismini öldürdü
        İsrail Hizbullah'ın üst düzey 7 ismini öldürdü
        Halı çırpma kavgasında korkunç son!
        Halı çırpma kavgasında korkunç son!
        Ankara'da emlakçıya silahlı saldırı: 3 gözaltı
        Ankara'da emlakçıya silahlı saldırı: 3 gözaltı
        Nasrallah'ın cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı
        Nasrallah'ın cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı
        Okan Buruk'un hakemi tehdit görüntüleri ortaya çıktı
        Okan Buruk'un hakemi tehdit görüntüleri ortaya çıktı
        Ev arkadaşını katletti: "Neden öldürdün?" sorusuna kan donduran yanıt
        Ev arkadaşını katletti: "Neden öldürdün?" sorusuna kan donduran yanıt
        "Aramızda bir sorun yok"
        "Aramızda bir sorun yok"
        Üniversiteli Rojin'e ne oldu? Cep telefonu ve kulaklığı bulundu genç kızdan haber yok
        Üniversiteli Rojin'e ne oldu? Cep telefonu ve kulaklığı bulundu genç kızdan haber yok
        Musrati'nin yerine kim oynayacak?
        Musrati'nin yerine kim oynayacak?
        Beyrut'ta büyük yıkım!
        Beyrut'ta büyük yıkım!
        İngiltere'den radikal önlem: Suyu kirletene hapis
        İngiltere'den radikal önlem: Suyu kirletene hapis
        Defnedildiği gün unutuldu
        Defnedildiği gün unutuldu
        "Kasımpaşa zoru başardı!"
        "Kasımpaşa zoru başardı!"
        Adana'nın kazananı
        Adana'nın kazananı
        Dünyada bir ilk
        Dünyada bir ilk
        Çocuklarda görülen PANS ve PANDAS sendromlarına dikkat!
        Çocuklarda görülen PANS ve PANDAS sendromlarına dikkat!
        En büyük pişmanlığını açıkladı
        En büyük pişmanlığını açıkladı

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'ta gölete giren 20 yaşındaki genç boğuldu
        Kahramanmaraş'ta gölete giren 20 yaşındaki genç boğuldu
        Kahramanmaraş'ta işçi servisi minibüsünün devrildiği kazada 9 kişi yaraland...
        Kahramanmaraş'ta işçi servisi minibüsünün devrildiği kazada 9 kişi yaraland...
        Dervişoğlu: İsrail, bölgemizde bir terör devletidir (2)
        Dervişoğlu: İsrail, bölgemizde bir terör devletidir (2)
        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Kahramanmaraş'ta ceviz ve kültür festiv...
        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Kahramanmaraş'ta ceviz ve kültür festiv...
        Kahramanmaraş'ta 103 yıllık simge top mermisi, 20 ay sonra deprem enkazında...
        Kahramanmaraş'ta 103 yıllık simge top mermisi, 20 ay sonra deprem enkazında...
        Fransa işgalinin simgesi top mermisi, 20 ay sonra deprem enkazından çıkarıl...
        Fransa işgalinin simgesi top mermisi, 20 ay sonra deprem enkazından çıkarıl...