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        19 yıldır kayıp Gülcan'ı kıskançlıktan, ablası Fatma'yı da tanık bırakmamak için öldürmüşler (2)

        2'SİTUTUKLANDIKahramanmaraş'ta Fatma Alıç ile kardeşi Gülcan Alıç'ı öldürüp gömdükleri iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 19:52 Güncelleme: 09.11.2024 - 19:52
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        19 yıldır kayıp Gülcan'ı kıskançlıktan, ablası Fatma'yı da tanık bırakmamak için öldürmüşler (2)
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        2'SİTUTUKLANDI

        Kahramanmaraş’ta Fatma Alıç ile kardeşi Gülcan Alıç’ı öldürüp gömdükleri iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden Mevlüt D. ile Behçet Y. tutuklanırken, Y.K.'ya ise ev hapsi cezası verildi. A.Y. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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