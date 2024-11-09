19 yıldır kayıp Gülcan'ı kıskançlıktan, ablası Fatma'yı da tanık bırakmamak için öldürmüşler (2)

Kahramanmaraş’ta Fatma Alıç ile kardeşi Gülcan Alıç’ı öldürüp gömdükleri iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden Mevlüt D. ile Behçet Y. tutuklanırken, Y.K.'ya ise ev hapsi cezası verildi. A.Y. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

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