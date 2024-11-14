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        Kahramanmaraş'ta orman yangını

        KAHRAMANMARAŞ'ta orman yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 14:29 Güncelleme: 14.11.2024 - 14:35
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        Kahramanmaraş'ta orman yangını
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        KAHRAMANMARAŞ'ta orman yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ediyor.

        Ahır Dağı Sulu Tarla mevkiinde öğle saatlerinde orman yangın çıktı. Yükselen dumanları görenler ihbarı üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü’nden çok sayıda ekip sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, 20 arasöz 10 su tankı, 10 ilk müdahale aracı ile yangına müdahale ediyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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