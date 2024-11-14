Kahramanmaraş'ta orman yangını

Ahır Dağı Sulu Tarla mevkiinde öğle saatlerinde orman yangın çıktı. Yükselen dumanları görenler ihbarı üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü’nden çok sayıda ekip sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, 20 arasöz 10 su tankı, 10 ilk müdahale aracı ile yangına müdahale ediyor.

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