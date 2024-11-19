Kahramanmaraş merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 10 tutuklama
KAHRAMANMARAŞ merkezli 3 ilde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 55 şüpheliden 10'u tutuklandı.
KAHRAMANMARAŞ merkezli 3 ilde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 55 şüpheliden 10'u tutuklandı.
Kahramanmaraş, Malatya ve Hatay'da silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik çalışma başlatıldı. Silah kaçakçılığı yapan şüphelileri takibe alan jandarma, 3 ilde 55 ayrı adrese baskın düzenledi. Silah kaçakçılığı yapan 16 kişi ile kaçak silah satın alan 39 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 25 ruhsatsız tabanca, 25 ruhsatsız av tüfeği, 1 makineli tabanca, 8 kurusıkı tabanca, 6 bin 458 mermi, 5 bıçak, 1 balistik yelek 16 şarjör ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 52 şüpheliden 10'u tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla, 39'u tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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