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        Kahramanmaraş merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 10 tutuklama

        KAHRAMANMARAŞ merkezli 3 ilde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 55 şüpheliden 10'u tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 16:45 Güncelleme: 19.11.2024 - 16:50
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        Kahramanmaraş merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 10 tutuklama
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        KAHRAMANMARAŞ merkezli 3 ilde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 55 şüpheliden 10'u tutuklandı.

        Kahramanmaraş, Malatya ve Hatay'da silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik çalışma başlatıldı. Silah kaçakçılığı yapan şüphelileri takibe alan jandarma, 3 ilde 55 ayrı adrese baskın düzenledi. Silah kaçakçılığı yapan 16 kişi ile kaçak silah satın alan 39 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 25 ruhsatsız tabanca, 25 ruhsatsız av tüfeği, 1 makineli tabanca, 8 kurusıkı tabanca, 6 bin 458 mermi, 5 bıçak, 1 balistik yelek 16 şarjör ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 52 şüpheliden 10'u tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla, 39'u tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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