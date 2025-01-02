Epilepsi hastası, düştüğü atık su havuzunda boğuldu
KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde epilepsi hastası Erol Demir (32), özel bir firmaya ait beton santralindeki atık su havuzuna düşüp boğuldu.
KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde epilepsi hastası Erol Demir (32), özel bir firmaya ait beton santralindeki atık su havuzuna düşüp boğuldu.
Olay, sabah saatlerinde Efirağzılı Mahallesi'ndeki özel bir şirkete ait beton santralinde meydana geldi. İddiaya göre; Erol Demir, santral içerisinde dolaştığı sırada dengesini kaybederek atık su havuzuna düştü. Yüzme bilmeyen Demir, boğuldu. Görevlilerin durumu fark etmesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Demir'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Andırın Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.