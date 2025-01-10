49 kişinin öldüğü Melike Hanım Apartmanı'nın fenni mesulüne 12 yıl hapis

Duruşma sonunda mahkeme heyeti, Sıtkı Okumuş'a 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 12 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası, Adnan Bektaşoğlu'nun ise beraatine karar verdi.

Kahramanmaraş 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın karar duruşmasına avukatlar katılırken, sanık Sıtkı Okumuş tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile duruşma salonuna bağlandı. Arsa sahibi tutuksuz Adnan Bektaşoğlu'nun katılmadığı duruşmada son sözü sorulan Sıtkı Okumuş, suçsuz olduğunu belirtip beraatini talep etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.