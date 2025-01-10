49 kişinin öldüğü Melike Hanım Apartmanı'nın fenni mesulüne 12 yıl hapis
KAHRAMANMARAŞ'ta, depremde yıkılarak 49 kişinin hayatını kaybettiği Melike Hanım Apartmanı'nın statik proje müellifi ve fenni mesulü Sıtkı Okumuş (56), tutuklu yargılandığı davada 12 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.
KAHRAMANMARAŞ'ta, depremde yıkılarak 49 kişinin hayatını kaybettiği Melike Hanım Apartmanı’nın statik proje müellifi ve fenni mesulü Sıtkı Okumuş (56), tutuklu yargılandığı davada 12 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Kahramanmaraş 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın karar duruşmasına avukatlar katılırken, sanık Sıtkı Okumuş tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile duruşma salonuna bağlandı. Arsa sahibi tutuksuz Adnan Bektaşoğlu'nun katılmadığı duruşmada son sözü sorulan Sıtkı Okumuş, suçsuz olduğunu belirtip beraatini talep etti.
Duruşma sonunda mahkeme heyeti, Sıtkı Okumuş'a 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 12 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası, Adnan Bektaşoğlu'nun ise beraatine karar verdi.
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