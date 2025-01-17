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        115 kişinin öldüğü site, zemin etüdü yapılmadan inşa edilmiş

        KAHRAMANMARAŞ merkezli ilk depremde yıkılan, 115 kişinin öldüğü Penta Park Sitesi davasında, mahkemenin istediği bilirkişi raporu dosyaya girdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 17:30 Güncelleme: 17.01.2025 - 17:35
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        115 kişinin öldüğü site, zemin etüdü yapılmadan inşa edilmiş
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        KAHRAMANMARAŞ merkezli ilk depremde yıkılan, 115 kişinin öldüğü Penta Park Sitesi davasında, mahkemenin istediği bilirkişi raporu dosyaya girdi. 2'si tutuklu 3 sanığın asli kusurlu gösterildiği raporda; sitenin zemin etüdü olmadan yapıldığı, inşası sırasında kullanılan beton ve malzemenin standartlara uygun olmadığı belirtildi.

        6 Şubat'ta meydana gelen ilk depremde 2 bloğunun yıkılması sonucu 115 kişinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı Penta Park Sitesi'nin yıkılmasıyla ilgili açılan davanın 4'üncü duruşması görüldü. Kahramanmaraş 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya; 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisleri istenen inşaat şirketinin yetkilisi tutuklular Mesut Başkır (78), statik proje müellifi Özcan Çakmak (61) ve tutuksuz Metin Başkır (62) katıldı.

        66 SAYFALIK BİLİRKİŞİ RAPORU HAZIRLANMIŞ

        Duruşmanın başında mahkeme başkanı, Pamukkale Üniversitesi tarafından hazırlanan bilirkişi raporunun mahkemeye gönderildiğini belirtti. 66 sayfalık raporda; sitenin zemin etüdünün yapılmadığı, statik projesinin de zemin etüt raporu olmadan hazırlandığı, belediyenin proje kontrol birimindeki sorumluları tarafından onaylanan projenin de müteahhit tarafından uygulandığı belirtildi. Raporun devamında, yapının inşasında kullanılan beton ve donatıların standartlara uygun olmadığı, bu nedenlerden dolayı da müteahhit, statik proje müellifi, fenni mesul ve belediye proje kontrol birimi ile yapı kontrol birimi sorumluların asli kusurlu olduğu kaydedildi.

        'FENNİ SORUMLU NET BİR ŞEKİLDE ALİ ÇAKMAK OLDUĞU BELLİ'

        Duruşmada savunma yapan sanıklardan Mesut Başkır, yeni raporun kendisine ulaşmadığı için herhangi bir şey diyemeyeceğini söyledi. Kendisinin müteahhit olmadığını, sitenin şirket tarafından yapıldığını ve kendilerinin de şirketin görevlileri olduğunu anlatan Mesut Başkır, "Ruhsatta mimarı proje müellifi Mesut Başkır, statik proje müellifi Özcan Çakmak, fenni sorumlu Ali Şeyda Çakmak. Bilirkişiler proje safhasında olan kusurlar şunlardır, yapım safhasında olan kusurlar şunlardır diye ifade etmişler. Fenni sorumlunun görev ve yetkileri yasalarda çok açık açık ve net bir şekilde belirtilmiştir. İmar Kanunu'na göre fenni sorumlular ancak kendi meslekleriyle ilgili imalatların sorumluluğunu alabilirler. Sayın savcı, iddianamede 'Ali Şeyda Çakmak vefat ettiği için kendini savunma şansı yok, onun için suçu onun üzerine yıkmaya çalışıyorlar' demiş. Ortada yasalar varken bir suçu başkasına yükleme şansımız olamaz. Fenni sorumlunun net bir şekilde Ali Çakmak olduğu belli" dedi.

        DURUŞMA ERTELENDİ

        Özcan Çakmak ile Metin Başkır da savunmalarında suçlamaları kabul etmedi. Tanıkların da dinlendiği duruşmada mahkeme heyeti, Mesut Başkır ile Özcan Çakmak'ın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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