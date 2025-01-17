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        Depremde 150 kişiyi mezar olan Palmiye Sitesi'nin müteahhidine, 'Kocama' gerekçesiyle tahliye

        KAHRAMANMARAŞ'ta depremde yıkılarak 150 kişiye mezar olan Palmiye Sitesi'nin müteahhitlerinden Hacı Mehmet Ersoy (81), 'Kocama' haline girdiğine dair sağlık raporu nedeniyle Kahramanmaraş 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tahliye edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 19:10 Güncelleme: 17.01.2025 - 19:15
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        Depremde 150 kişiyi mezar olan Palmiye Sitesi'nin müteahhidine, 'Kocama' gerekçesiyle tahliye
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        KAHRAMANMARAŞ’ta depremde yıkılarak 150 kişiye mezar olan Palmiye Sitesi’nin müteahhitlerinden Hacı Mehmet Ersoy (81), ‘Kocama’ haline girdiğine dair sağlık raporu nedeniyle Kahramanmaraş 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tahliye edildi.

        Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'ndeki Palmiye Sitesi'nin depremde yıkılması sonucu 150 kişinin ölümü, 16 kişinin de yaralanmasıyla ilgili Kahramanmaraş 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın sanıklarından Hacı Mehmet Ersoy, Savcılık ifadesinde ve ilk duruşmada müteahhit olmadığını ve bir emlakçı gibi ev almak isteyenlere daireleri gezdirdiğini söyledi. 26 Aralık 2024’te görülen 2’nci duruşmada tutuklu müteahhit Ali Babaoğlu, Palmiye Sitesi’ni Hacı Mehmet Ersoy ile birlikte yaptıklarını belirtip, ortak olduklarına dair evrakları mahkemeye sundu. Hacı Mehmet Ersoy, evraklardaki imzaların kendisine ait olmadığını öne süre sürdü ancak duruşma sonunda tutuklanarak cezaevine konuldu.

        Ersoy’un avukatı, dün Kahramanmaraş 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne tutukluluğa itiraz etti. İtiraz dilekçesinin ekinde Hacı Mehmet Ersoy’un ‘Kocama haline’ girdiğine dair sağlık raporu sunuldu.

        İtirazı bugün değerlendiren mahkeme, sanığın cezaevi şartlarında ağır hastalığı ve kocama hali nedeniyle hayatını yalnız idame ettiremeyeceğine dair Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nin 31 Aralık 2024 tarihli kurul raporu dikkate alınarak, adli kontrol tedbirlerinin yeterli olacağı gerekçesiyle Hacı Mehmet Ersoy’un tahliyesine karar verdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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