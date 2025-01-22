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        42 kişinin öldüğü sitede mahkeme, dosyayı yeniden bilirkişiye gönderdi

        KAHRAMANMARAŞ'ta depremde yıkılan Bad-ı Saba Konutları'nda 42 kişinin ölümüyle ilgili 1'i tutuklu, 10 sanığın yargılandığı davada mahkeme heyeti, sanık avukatlarının itirazı üzerine, dosyanın yeniden bilirkişiye gönderilmesine karar verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 13:14 Güncelleme: 22.01.2025 - 13:20
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        42 kişinin öldüğü sitede mahkeme, dosyayı yeniden bilirkişiye gönderdi
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        KAHRAMANMARAŞ’ta depremde yıkılan Bad-ı Saba Konutları’nda 42 kişinin ölümüyle ilgili 1'i tutuklu, 10 sanığın yargılandığı davada mahkeme heyeti, sanık avukatlarının itirazı üzerine, dosyanın yeniden bilirkişiye gönderilmesine karar verdi.

        6 Şubat 2023'te meydana gelen ilk depremde yıkılan Bad-ı Saba Konutları'nın A Blok'unda 42 kişinin ölümü, 17 kişinin de yaralanmasıyla ilgili 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın 4'üncü duruşması görüldü. Duruşmaya, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi istenen tutuklu müteahhit Şahin Avşaroğlu (54), tutuksuz sanıklardan statik proje uygulama ve denetçisi Hamit Kocabaş (59), mimari proje müellifi Hülya Kaptanoğlu (43), şantiye şefleri Ömer Faruk Tatarlı (30), Ali Enes Çakallıoğlu (30), zemin etüt raporu müellifi Lütfi Varol (43), yapı denetim firması yetkilisi Ahmet Fatih Tekerek (43), mimari proje ve uygulama denetçisi Alper Ömer Doğan (37), taraf avukatlarıyla binada ölenlerin yakınları katıldı.

        Müteahhidin kardeşi ve ortağı İsmail Avşaroğlu (51), mimari proje ve uygulama denetçisi Hasan Tümer’in (70) katılmadığı duruşmada, ölenlerin yakınları sanıkların cezalandırılmasını istedi. Sanıklardan Şahin Avşaroğlu, suçlamaları kabul etmeyip, 23 aydır tutuklu olduğunu, hem psikolojik hem de sağlık sorunları yaşadığını belirterek tahliyesini istedi. Diğer sanıklar da daha önceki savunmalarını tekrar edip suçlamaları kabul etmedi.

        Duruşma sonunda mahkeme heyeti, sanık avukatlarının itirazıyla, dosyanın yeniden bilirkişiye gönderilmesine ve Şahin Avşaroğlu'nun tutukluluk halinin devamına karar verip, davayı 30 Nisan'a erteledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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