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        Rampa çıkarken geri kayan kum yüklü kamyon, otobüse çarptı: 11 yaralı

        KAHRAMANMARAŞ'ta rampa çıkarken geri kayan kum yüklü kamyon, arkadan gelen özel halk otobüsüne çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 17:20 Güncelleme: 03.02.2025 - 17:25
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        Rampa çıkarken geri kayan kum yüklü kamyon, otobüse çarptı: 11 yaralı
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        KAHRAMANMARAŞ’ta rampa çıkarken geri kayan kum yüklü kamyon, arkadan gelen özel halk otobüsüne çarptı. Sürücülerle birlikte 11 kişinin yaralandığı kaza, otobüsün araç kamerasına yansıdı.

        Kaza, öğle saatlerinde Yeşiltepe Mahallesi’nde meydana geldi. Yedikuyular Kayak Merkezi’ne giden S.D. yönetimindeki kum yüklü 46 NV 396 plakalı kamyon, rampada geri kaydı. Bu sırada kamyonun geldiğini fark eden M.G., kullandığı 46 H 0239 plakalı özel halk otobüsünü durdurup geri manevra yaptı. Ancak kamyon, otobüse çarpıp devrildi. Kazada, sürücülerin yanı sıra 2 yaya ve otobüsteki 7 yolcu yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye, sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

        Kamyon şoförü S.D., polise verdiği ifadesinde aracın frenlerinin tutmadığı için kazanın yaşandığını belirtti.

        Bu arada kaza, özel halk otobüsünün araç kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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