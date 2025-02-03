Rampa çıkarken geri kayan kum yüklü kamyon, otobüse çarptı: 11 yaralı

Bu arada kaza, özel halk otobüsünün araç kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine bölgeye, sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaza, öğle saatlerinde Yeşiltepe Mahallesi’nde meydana geldi. Yedikuyular Kayak Merkezi’ne giden S.D. yönetimindeki kum yüklü 46 NV 396 plakalı kamyon, rampada geri kaydı. Bu sırada kamyonun geldiğini fark eden M.G., kullandığı 46 H 0239 plakalı özel halk otobüsünü durdurup geri manevra yaptı. Ancak kamyon, otobüse çarpıp devrildi. Kazada, sürücülerin yanı sıra 2 yaya ve otobüsteki 7 yolcu yaralandı.

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