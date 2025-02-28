Palmiye Sitesi davasında reddi istenen mahkeme başkanından 'Talebi kabul edin' yazısı

KAHRAMANMARAŞ'ta 150 kişinin hayatını kaybettiği Palmiye Sitesi'nde müştekilerin reddi hakim talebinde bulunduğu Kahramanmaraş 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi başkanı, üst mahkemeye yazı gönderdi. Mahkeme heyeti başkanı, müştekilerin taleplerinin kabul edilmesini istedi.

6 Şubat depremlerinde yıkılması sonucu 150 kişinin yaşamını yitirdiği Palmiye Sitesi'ne ilişkin tutuklu müteahhit Ali Babaoğlu (62), tutuksuz jeoloji mühendisi Ömer Tarakçıoğlu (55) ve ikinci duruşmada tutuklanan ancak 'kocama' gerekçesiyle bir süre sonra tahliye edilen müteahhit Hacı Mehmet Ersoy'un (81) yargılandığı davanın 3'üncü duruşmasında müştekiler, reddi hakim ve reddi heyet talebinde bulundu. Müştekiler ve avukatları, reddi hakim taleplerinde; 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle yargılanan sanıklardan Hacı Mehmet Ersoy'un tahliyesine karar veren 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin tarafsızlığını yitirdiğini öne sürdü.

DAVA 12 HAZİRAN'A ERTELENDİ

İtiraz üzerine hakkında yakalama kararı çıkartılan Hacı Mehmet Ersoy'un yer almadığı duruşmada mahkeme başkanı, kanun gereği reddi hakim talebi olması durumunda esasla ilgili bir talep alamayacağını belirterek, müştekiler, sanıklar ile taraf avukatlarından reddi hakim talebine yönelik görüşlerini aldı. Duruşma sonunda mahkeme heyeti, reddi hakim ve reddi heyet taleplerini görüşülmek üzere bir üst mahkemeye gönderilmesine karar verip, davayı 12 Haziran'a erteledi. Mahkeme heyeti, daha sonra reddi hakim talebinin incelenmesi adına dava dosyasını bir üst mahkeme olan 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

'TALEPLERİ KABUL EDİLSİN' YAZISI

Dosyanın ardından 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi başkanı, 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne bir yazıyla müracaat ederek, reddi hakim talebinin kabul edilmesini talep etti. Mahkeme başkanı, yazısında Ersoy'un tahliyesine ilişkin verdiği kararın usul ve yasaya aykırı olmadığını belirterek, "Sanık Hacı Mehmet Ersoy'un tahliyesi kararının usul ve yasaya aykırı olduğu, bu kararla tarafsızlığımızın şüpheye düştüğü belirtilerek hakimin/heyetin reddi talebinde bulunulmuştur. Sanık Hacı Mehmet Ersoy hakkında verilen tahliye kararında usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı kanaatindeyim ancak çok sayıda katılan ve vekil tarafından ret isteminde bulunulduğu, bu haliyle şahsımın tarafsızlığından şüphe duyulduğu görülmekle, gelinen aşamada yargılamanın sağlıklı yürütülebilmesi adına ret istemlerinin esasına girilerek kabulünü talep ederim" dedi.