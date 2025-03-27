Yoğun bakımda kanaması başlayan hasta, hemşiresinin kanıyla hayata tutundu

KAHRAMANMARAŞ’ta, kalp ameliyatı olduktan sonra yoğun bakım servisinde kanaması başlayan Ayten Arslantürk (63) için gerekli olan kanı, servisteki hemşire Ramazan Askı (26) verdi. Akrabalarında ve kan bankasında bulunamayınca hemşire Ramazan Askı’nın verdiği kanla yeniden hayata tutunan Arslantürk, “Hemşirem kanını verdi benim hayatımı kurtardı, ona bir can borçluyum” dedi.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yaşayan Ayten Arslantürk ilaç yazdırmak için gittiği hastanede yapılan muayenesinde kalbinde sorun olduğunun belirlenmesi üzerine Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne gitti. Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Kirişci tarafından yapılan muayenede Arslantürk’e kalp kapağının değişmesi gerektiği söylendi.

Bunun üzerine Ayten Arslantürk, 20 Mart’ta ameliyata alındı ve kapalı yapılan operasyonla kalp kapağı değiştirilerek yoğun bakım servisine alındı. Ameliyatı iyi geçen Arslantürk’te, bir gün sonra kanama başladı. Servisteki sağlık çalışanları hemen kan bankasına giderken, kadının yakınlarına da acil taze kan ihtiyacı olduğunu bildirdi ancak ne kan bankasında ne de akrabalarında uygun kan bulunamadı. Bu sırada nöbetçi olan hemşire Ramazan Askı, kendi kan grubu ile Ayten Arslanürk’ün kan gruplarının aynı olduğunu fark edince tereddüt etmeden Arslantürk’e kan verdi. Kanla birlikte hayati tehlikeyi atlatan Ayten Arslantürk, yoğun bakımdan çıkarıldı.

'ONA BİR CAN BORÇLUYUM' Sağlık durumu her geçen gün iyiye giden ve doktorlar tarafından yakında taburcu edilecek olan Arslantürk, hemşire Askı’ya minnettar olduğunu söyledi. Askı’nın bundan sonra kendisinin 3’üncü oğlu olduğunu belirten Arslantürk, “İlaçlarımı yeniden alabilmek için hastaneye gitmiştim. Hastanedeyken muayene oldum ve doktor bana kalbimde sıkıntı olduğunu söyledi. Sonra buraya geldim ve kalp kapakçığının değişmesi gerektiği belirtilerek ameliyata alındım. Ameliyat sonrası kanamam olunca kan arandı ama bulunamadı. Kan bankasında da akrabalarımda da yokmuş. Bu sırada Ramazan hemşire bana kan verdi. Allah razı olsun ondan. Hemşirem kanını verdi benim hayatımı kurtardı, ona bir can borçluyum. İki oğlum vardı Ramazan ile 3 oğlum oldu. Allah razı olsun teşekkür ediyorum” diye konuştu. 'KAN BAĞIŞI YAPARAK BİR HASTANIN HAYATINI KURTARDIĞIM İÇİN MUTLUYUM' Hemşire Ramazan Askı ise Ayten Arslantürk’ün sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu belirterek şunları söyledi: