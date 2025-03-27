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        Yoğun bakımda kanaması başlayan hasta, hemşiresinin kanıyla hayata tutundu

        KAHRAMANMARAŞ'ta, kalp ameliyatı olduktan sonra yoğun bakım servisinde kanaması başlayan Ayten Arslantürk (63) için gerekli olan kanı, servisteki hemşire Ramazan Askı (26) verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 09:45 Güncelleme: 27.03.2025 - 09:50
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        Yoğun bakımda kanaması başlayan hasta, hemşiresinin kanıyla hayata tutundu
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        KAHRAMANMARAŞ’ta, kalp ameliyatı olduktan sonra yoğun bakım servisinde kanaması başlayan Ayten Arslantürk (63) için gerekli olan kanı, servisteki hemşire Ramazan Askı (26) verdi. Akrabalarında ve kan bankasında bulunamayınca hemşire Ramazan Askı’nın verdiği kanla yeniden hayata tutunan Arslantürk, “Hemşirem kanını verdi benim hayatımı kurtardı, ona bir can borçluyum” dedi.

        Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yaşayan Ayten Arslantürk ilaç yazdırmak için gittiği hastanede yapılan muayenesinde kalbinde sorun olduğunun belirlenmesi üzerine Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne gitti. Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Kirişci tarafından yapılan muayenede Arslantürk’e kalp kapağının değişmesi gerektiği söylendi.

        Bunun üzerine Ayten Arslantürk, 20 Mart’ta ameliyata alındı ve kapalı yapılan operasyonla kalp kapağı değiştirilerek yoğun bakım servisine alındı. Ameliyatı iyi geçen Arslantürk’te, bir gün sonra kanama başladı. Servisteki sağlık çalışanları hemen kan bankasına giderken, kadının yakınlarına da acil taze kan ihtiyacı olduğunu bildirdi ancak ne kan bankasında ne de akrabalarında uygun kan bulunamadı. Bu sırada nöbetçi olan hemşire Ramazan Askı, kendi kan grubu ile Ayten Arslanürk’ün kan gruplarının aynı olduğunu fark edince tereddüt etmeden Arslantürk’e kan verdi. Kanla birlikte hayati tehlikeyi atlatan Ayten Arslantürk, yoğun bakımdan çıkarıldı.

        'ONA BİR CAN BORÇLUYUM'

        Sağlık durumu her geçen gün iyiye giden ve doktorlar tarafından yakında taburcu edilecek olan Arslantürk, hemşire Askı’ya minnettar olduğunu söyledi. Askı’nın bundan sonra kendisinin 3’üncü oğlu olduğunu belirten Arslantürk, “İlaçlarımı yeniden alabilmek için hastaneye gitmiştim. Hastanedeyken muayene oldum ve doktor bana kalbimde sıkıntı olduğunu söyledi. Sonra buraya geldim ve kalp kapakçığının değişmesi gerektiği belirtilerek ameliyata alındım. Ameliyat sonrası kanamam olunca kan arandı ama bulunamadı. Kan bankasında da akrabalarımda da yokmuş. Bu sırada Ramazan hemşire bana kan verdi. Allah razı olsun ondan. Hemşirem kanını verdi benim hayatımı kurtardı, ona bir can borçluyum. İki oğlum vardı Ramazan ile 3 oğlum oldu. Allah razı olsun teşekkür ediyorum” diye konuştu.

        'KAN BAĞIŞI YAPARAK BİR HASTANIN HAYATINI KURTARDIĞIM İÇİN MUTLUYUM'

        Hemşire Ramazan Askı ise Ayten Arslantürk’ün sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu belirterek şunları söyledi:

        “Ayten teyzemizin kana ihtiyacı vardı. Hastanemizin kan bankası stokunda kan bulunamadığından aile yakınlarıyla iletişime geçtik. Aile yakınları da kan verebilecek kişiyi aradılar ama uygun kişi bulunamadı. Ayten teyzenin kan grubunun benle uyuştuğunu ve bu sebepten dolayı da benim kan verebileceğimi düşündüm. Ben de kendisine kanımı verdim, gayet bu konuda mutluyum. Kan bağışı yaparak bir hastanın hayatını kurtarabilmenin o verdiği mutluluk da ayrıyeten hani hemşire olmanın dışında insan olarak bir aşırı derece mutluyum.”

        'ARTIK O DA BİR KARDEŞİMİZ'

        Ayten Arslantürk’ün oğlu Ali Arslantürk ise Ramazan Askı’ya teşekkür ederek, “Anneme kan lazımdı hastaneden temin edemedik ve akrabalardan da bulamadığımız için sağ olsun hemşire arkadaşımız kendi kanının uyuştuğunu test edince anneme kanından verdi. Ramazan’a minnettar kaldık çok teşekkür ediyoruz. Artık o da bizim bir kardeşimiz. Annemizin hayatını ona borçluyuz” dedi.

        'TAZE KAN, KANAMANIN DURDURULMASINA ÖNEMLİ BİR ETKEN OLDU'

        Ameliyatı gerçekleştiren Doç. Dr. Mehmet Kirişci de Ramazan Askı’nın Hızır gibi yetiştiğini ifade ederek, “Ayten Hanım ciddi bir kalp kapak hastasıydı. Kapalı yöntemle kalp kapağını değiştirdik. Kalp ameliyatları sonrasında nadir de olsa kanamalar oluşabiliyor, böyle durumlarda da acil taze kan ihtiyacımız oluşuyor. Kan ihtiyacı olduğunda yakınları tarafından kan bulunmasıyla ilgili problem yaşandı. Hastanın kanaması devam ettiği için burada genel durum bozukluğu ortaya çıkartmıştı. Hemşiremiz Ramazan, yakınları tarafından bulunmadığını fark edince kendi kan grubunun da uyduğunu görünce direkt kan merkezine gidip taze kan vererek hastamızın kanamasının durdurulmasına önemli bir etken oldu. Dolayısıyla hastamız hızla toparlandı ve çok şükür bugün servise çıkar hale geldi. İnşallah birkaç güne de taburcu edeceğiz” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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