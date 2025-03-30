Kahramanmaraş'ta, deprem mezarlığında hüzünlü bayram

KAHRAMANMARAŞ’ta, depremlerde hayatını kaybedenlerin yakınları, yağan yağmura aldırmadan Ramazan Bayramı’nın ilk günü sevdiklerinin mezarına gitti.

6 Şubat 2023’te peş peşe 2 büyük depremin meydana geldiği Kahramanmaraş’ta, Ramazan Bayramı’nın 1’inci gününde vatandaşlar mezarlıklara giderek yakınlarının kabirlerini ziyaret etti. Depremde hayatını kaybedenlerin defnedildiği Kapıçam Şehir Mezarlığı’nda yoğun bir kalabalık yaşandı. Sevdiklerinden ayrı 5’inci bayramı buruk bir şekilde kutlayan depremzedelerin kimi çocuklarının mezarlarına uçan balonları bağladı, kimileri ise çiçek bıraktı.

Depremzedelerin Kur’an-ı Kerim okuyup dua ettiği mezarlık ziyaretinde duygusal anlar yaşanırken, kimileri gözyaşlarına hakim olamadı.

Depremde annesi, babası ve 4 kardeşini kaybeden Selahattin Yardımcı, “5’inci bayram. Zor, gerçekten zor. Depremde şehit olan herkese Allah gani gani rahmet etsin, bir daha yaşatmasın” dedi.

Depremde kaybettiği kardeşinin mezarı başında dua eden Mine Köleoğlu Beyazay da “Çok buruk geçiyor bayramlar. Bir yanımız eksik kalıyor her defasında. Tarifi yok böyle bir acının. Rabb’im bir daha yaşatmasın” diye konuştu.