        Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta 100 kilogramlık yayın balığı yakalandı

        Kahramanmaraş'ta Menzelet Barajı'nda bir balıkçının ağına, yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda ve 100 kilogram ağırlığında yayın balığı takıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 15:18 Güncelleme: 17.12.2025 - 15:18
        Kahramanmaraş'ta 100 kilogramlık yayın balığı yakalandı
        Kahramanmaraş’ta Menzelet Barajı’nda bir balıkçının ağına, yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda ve 100 kilogram ağırlığında yayın balığı takıldı.

        Merkez Onikişubat ilçesinde balıkçılık yapan İbrahim Sarı, teknesiyle Ceyhan Nehri üzerindeki Menzelet Barajı'na ağ attı.

        Bir süre sonra ağına büyük bir balık takıldığını fark eden Sarı, yaklaşık 1,5 metre boyunda ve 100 kilogram ağırlığındaki balığı zor da olsa tekneye alarak kıyıya çıkardı.

        Sarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu büyüklükte bir balığın ağlara nadiren takıldığını belirtti.

