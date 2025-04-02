Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden emniyet amiri toprağa verildi

        KALP krizi nedeniyle yaşamını yitiren Kahramanmaraş'ın Pazarcık Emniyet Müdür Vekili Emniyet Amiri Mehmet Baran (48), son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 14:36 Güncelleme: 02.04.2025 - 14:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden emniyet amiri toprağa verildi
        ABONE OL

        KALP krizi nedeniyle yaşamını yitiren Kahramanmaraş'ın Pazarcık Emniyet Müdür Vekili Emniyet Amiri Mehmet Baran (48), son yolculuğuna uğurlandı.

        Emniyet amiri Mehmet Baran, dün akşam saatlerinde rahatsızlanıp Pazarcık Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Baran, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Mehmet Baran için bugün tören yapıldı. Baran'ın cenazesi, yaklaşık 16 yıldır görev yaptığı Pazarcık Emniyet Müdürlüğü’ne Türk bayrağına sarılı tabutla getirildi. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ve Pazarcık Belediye Başkanı Haydar İkizer, kurum amirleri, emniyet personeli, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri törene katıldı. Mehmet Baran'ın ailesi tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Öz geçmişinin okunup dua edilmesinin ardından Baran'ın cenazesi, Ulu Cami'ye götürüldü. Mehmet Baran’ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Pazarcık Hacı Ahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahçeli'den "Türkiye partisi" çağrısı
        Bahçeli'den "Türkiye partisi" çağrısı
        Polisiye filmi gibi... Çikolata ambalajından katil anneye ulaşıldı!
        Polisiye filmi gibi... Çikolata ambalajından katil anneye ulaşıldı!
        Macaristan'a "Netanyahu'yu tutukla" çağrısı
        Macaristan'a "Netanyahu'yu tutukla" çağrısı
        Volkan Konak'a veda günü
        Volkan Konak'a veda günü
        Kupada derbi heyecanı! İşte ilk 11'ler
        Kupada derbi heyecanı! İşte ilk 11'ler
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        2. ve 3. Lig heyecanı HT Spor'da! İşte canlı maçlar...
        2. ve 3. Lig heyecanı HT Spor'da! İşte canlı maçlar...
        Akademisyen kadın da bu tuzağa düştü! Milyonluk dolandırıcılık!
        Akademisyen kadın da bu tuzağa düştü! Milyonluk dolandırıcılık!
        Mustafa Kayhan'ın ölümüne yol açan sürücünün ifadesi ortaya çıktı!
        Mustafa Kayhan'ın ölümüne yol açan sürücünün ifadesi ortaya çıktı!
        Baba ile oğul kavgası cinayetle bitti!
        Baba ile oğul kavgası cinayetle bitti!
        25 bıçak darbesi yetmemiş... Fotoğraflarını çekmiş!
        25 bıçak darbesi yetmemiş... Fotoğraflarını çekmiş!
        Luigi Mangione hakkında idam cezası istenecek
        Luigi Mangione hakkında idam cezası istenecek
        Trump'ın 'kurtuluş', dünya ticaretinin 'kabus' günü
        Trump'ın 'kurtuluş', dünya ticaretinin 'kabus' günü
        Wisconsin'da Elon Musk'a ağır kayıp
        Wisconsin'da Elon Musk'a ağır kayıp
        Dünyanın en ilginç sınırları!
        Dünyanın en ilginç sınırları!
        Boykot paylaşımlarına soruşturma başlatıldı
        Boykot paylaşımlarına soruşturma başlatıldı
        2025'in milyarder ünlüleri
        2025'in milyarder ünlüleri
        Bayram ikramiyesi fark ödemeleri 3 Nisan'da yatırılacak
        Bayram ikramiyesi fark ödemeleri 3 Nisan'da yatırılacak
        Bakan Bolat'tan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Bolat'tan Habertürk'e açıklamalar
        Dev derbide ilk golün önemi büyük!
        Dev derbide ilk golün önemi büyük!

        Benzer Haberler

        Cezaevinden Gülcan'ı öldürmek istediğine dair mektuplar yazmış
        Cezaevinden Gülcan'ı öldürmek istediğine dair mektuplar yazmış
        Kahramanmaraş'ta uçuruma yuvarlanan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 3 ki...
        Kahramanmaraş'ta uçuruma yuvarlanan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 3 ki...
        Kahramanmaraş'ta sağanak etkili oldu
        Kahramanmaraş'ta sağanak etkili oldu
        Kahramanmaraş'ta, deprem mezarlığında hüzünlü bayram
        Kahramanmaraş'ta, deprem mezarlığında hüzünlü bayram
        Kahramanmaraş'ta ramazana özel "İlçemde İftar Var" programı tamamlandı
        Kahramanmaraş'ta ramazana özel "İlçemde İftar Var" programı tamamlandı
        Kahramanmaraş'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Kahramanmaraş'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı