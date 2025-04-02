Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden emniyet amiri toprağa verildi

Mehmet Baran için bugün tören yapıldı. Baran'ın cenazesi, yaklaşık 16 yıldır görev yaptığı Pazarcık Emniyet Müdürlüğü’ne Türk bayrağına sarılı tabutla getirildi. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ve Pazarcık Belediye Başkanı Haydar İkizer, kurum amirleri, emniyet personeli, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri törene katıldı. Mehmet Baran'ın ailesi tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Öz geçmişinin okunup dua edilmesinin ardından Baran'ın cenazesi, Ulu Cami'ye götürüldü. Mehmet Baran’ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Pazarcık Hacı Ahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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