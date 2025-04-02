Kahramanmaraş'ta hortum; çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde çıkan hortum nedeniyle evlerin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi.
KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde çıkan hortum nedeniyle evlerin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi.
Andırın'a bağlı Bostanlı ve Boğazören mahallerinde öğle saatlerinde hortum çıktı. Önüne kattıklarını uçuran hortum, bir evin duvarını yıkarken, bazı ahırlara da zarar verdi. Birçok evin çatısını uçuran ve ağaçların kökünden sökülmesine neden olan hortum nedeniyle yaralanan olmadı.
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