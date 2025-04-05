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        Çalışan çamaşır makinesinde sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

        KAHRAMANMARAŞ'ta çalışan çamaşır makinesinde sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 18:42 Güncelleme: 05.04.2025 - 18:45
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        Çalışan çamaşır makinesinde sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
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        KAHRAMANMARAŞ’ta çalışan çamaşır makinesinde sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Olay, Maarif Mahallesi’ndeki bir evde meydana geldi. İsmi açıklanmayan ev sahibi çamaşırları yıkamak için çamaşır makinesine doldururken, daha önceden makineye giren evin kedisi, sahibi fark etmeden çamaşırların altında kaldı. Kadın, çamaşırları attıktan sonra makineyi çalıştırdı. Makine su almaya başlayınca kedi makineden çıkmak istedi ancak kapak kapalı olduğu için çıkmadı. Bu sırada kediyi fark eden kadın hemen makineyi durdurdu ancak kapağı açamadı. Kapak açılmayınca kadın, itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çamaşır makinesinin kapağı açılarak, kedi kurtarıldı. Kedinin durumunun iyi olduğu belirtilirken, ev sakinleri de itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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