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        Yola beton döken aracın firmasına 152 bin TL ceza

        KAHRAMANMARAŞ'ta yola beton dökerek ilerleyen beton mikserinin bağlı olduğu firmaya zabıta ekipleri, 152 bin 895 lira ceza uyguladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 17:52 Güncelleme: 11.04.2025 - 17:55
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        Yola beton döken aracın firmasına 152 bin TL ceza
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        KAHRAMANMARAŞ'ta yola beton dökerek ilerleyen beton mikserinin bağlı olduğu firmaya zabıta ekipleri, 152 bin 895 lira ceza uyguladı.

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, ağır tonajlı araçlara yönelik denetim yaparken Vezir Hoca Bulvarı'nda beton mikserinin yola beton harcı döküp ilerlediğini tespit etti. Ekipler, durdurdukları aracın, döküm aksamında sızıntıyı önleyici kapak bulunmadığını tespit edip, beton mikserinin faaliyet gösterdiği firmaya 152 bin 895 lira ceza uyguladı.

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, beton mikserleri ve benzeri ağır vasıtaların trafik seyrinde beton dökmesinin, çevreye moloz ya da beton atığı bırakmasının kabul edilemez olduğu, bu çerçevede şehir genelinde görüntü ve çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik denetimlerin artarak devam edeceği belirtilirken, vatandaşlara da benzer durumlarla karşılaşmaları halinde 'Alo 153' çağrı merkezine ihbarda bulunmaları çağrısında bulunuldu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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