Kahramanmaraş'taki kazada ölü sayısı 4 oldu

KAHRAMANMARAŞ'ınAfşin ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarptığı kazada ölü sayısı 4'e yükseldi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Afşin-Tanır yolu Alpaslan Mahallesi’nde meydana geldi. Durdu Güven (46) yönetimindeki 46 D 2953 plakalı otomobil ile İsmet Boyraz'ın kullandığı 46 AKD 883 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü Durdu Güven ile yeğeni Buket Candemir hayatını kaybetti, eşi Senem Güven (42) ve oğlu Mehmet Güven ile diğer araçtaki İsmet Boyraz ve Şevval Berk yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Afşin ve Elbistan devlet hastanelerine kaldırıldı. Yaralılardan Mehmet Güven ile Senem Güven de kurtarılamadı. İsmet Boyraz ile Şevval Berk'in hastanedeki tedavi sürerken; kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. Diğer yandan Buket Candemir'in cenazesi Çobanbeyli Mahallesi'nde toprağa verilirken, Güven ailesinin yarın Arıtaş Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.