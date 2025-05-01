Kendisine silah doğrultan kayınpederine müdahale etti; o anlar kamerada

KAHRAMANMARAŞ’ta Gökhan Kalkan’ın kendisine silah doğrultup tehdit eden kayınpederi Ufuk B.’ye müdahale ettiği anlar, cep telefonuyla görüntülendi. Kalkan, kayınpederinin defalarca tetiğe bastığını ancak silahın tutukluk yaptığını, gözaltına alınıp adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığını, can güvenliği olmadığı için Kahramanmaraş’tan ayrılmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Olay, cuma günü Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Ufuk B., av tüfeğini otomobildeki damadı Gökhan Kalkan’a doğrulttu. Ufuk B., tetiğe bastı ancak silah tutukluk yaptı. Bu sırada Gökhan Kalkan aracından çıkarak kayınpederinin üzerine atlayıp, silahını almaya çalıştı. Yaşananlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Olayın ardından Gökhan Kalkan ile eşi Özge Kalkan karakola giderek şikayetçi oldu. Gökhan Kalkan, ifadesinde kayınpederinin kendisini tehdit edip silahla çenesine vurduğunu belirterek, “Bu sırada tetiğe birkaç defa bastı ama silah ateş etmedi. Bu sırada kendimi korumak için ayaklarımla Ufuk B.’yi iteledim. Ufuk B. araçtan biraz uzaklaşıp doldur boşalt yaptı, ben de araçtan çıkıp ateş etmeden sarıldım” dedi.