Fransa'da baltayla öldürülen Hasan, Kahramanmaraş'ta toprağa verildi

FRANSA'da baltayla öldürülen Hasan Horoz (17), Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Fatoş Horoz, oğlunun cenazesinde “Cenazesine değil de düğününe gelseydiniz hep beraber düğününü çalardık dostlarım” diyerek ağıt yaktı.

Olay, 20 Mayıs’ta Fransa’nın Creil kentindeki bir süpermarketin otoparkında meydana geldi. Hasan Horoz, eğitim gördüğü lisede daha önce tartıştığı 3 kişinin baltalı saldırısına uğradı. Horoz, boğazına aldığı darbe sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Kısa sürede yakalanan 2’si kardeş 3 Türk, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Fransa’daki işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Hasan Horoz’un cenazesi uçakla Türkiye’ye gönderildi.

İbrahim Horoz ve Fatoş Horoz’un 4 çocuğundan Hasan Horoz’un cenazesi, ilk olarak Nurhak’ın Hüyük Mahallesi’ndeki evlerine getirildi. Tabutun cenaze aracından indirilmesiyle yakınları gözyaşlarına boğuldu. Acılı anne Fatoş Horoz, “İçim doldu doldu içim doldu. Ciğerim yanıyor. Damla damla kan akıyor. Cenazesine değil de düğününe gelseydiniz hep beraber düğününü çalardık dostlarım” diyerek ağıt yaktı.