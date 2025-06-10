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        Palmiye Sitesi davasının firari sanığından mahkemeye 'Hakkımdaki yakalama kararını kaldırın' dilekçesi

        KAHRAMANMARAŞ'ta150 kişinin hayatını kaybettiği Palmiye Sitesi davasında firari sanık Hacı Mehmet Ersoy'un (81), dün mahkemeye verdiği dilekçe ile hakkındaki yakalama kararının kaldırılmasını istediği ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 14:37 Güncelleme: 10.06.2025 - 14:40
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        Palmiye Sitesi davasının firari sanığından mahkemeye 'Hakkımdaki yakalama kararını kaldırın' dilekçesi
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        KAHRAMANMARAŞ'ta150 kişinin hayatını kaybettiği Palmiye Sitesi davasında firari sanık Hacı Mehmet Ersoy'un (81), dün mahkemeye verdiği dilekçe ile hakkındaki yakalama kararının kaldırılmasını istediği ortaya çıktı.

        Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'ndeki Palmiye Sitesi'nin 6 Şubat'ta meydana gelen ilk depremde yıkılarak 150 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin de yaralanmasıyla ilgili Kahramanmaraş 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada müteahhit Hacı Mehmet Ersoy, 26 Aralık 2024'te görülen 2’nci duruşmada tutuklandı. Ersoy, 21 gün tutuklu kaldıktan sonra 17 Ocak'ta Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nin verdiği 'kocama hali' raporu nedeniyle tahliye edildi.

        İTİRAZ SONRASI YAKALAMA KARARI

        Sitede ölenlerin yakınlarının itirazı sonrası üst mahkeme olan Kahramanmaraş 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, sağlık raporu ve Hacı Mehmet Ersoy'un yargılandığı davanın SEGBİS görüntülerini inceleyerek Ersoy'un beyanları sırasında yer zaman oryantasyonunda bir noksanlığın görülmediği ve raporun Adli Tıp Kurumu tarafından onaylanmadığı gerekçesiyle 29 Ocak'ta Ersoy hakkında yakalama kararı çıkardı. Karar sonrası kolluk kuvvetleri, Hacı Mehmet Ersoy'un ikamet adresine gitti ancak bulamadı. Aradan geçen zaman zarfında da yakalanamayan Ersoy, dün avukatı aracılığıyla yargılandığı Kahramanmaraş 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne verdiği dilekçe ile hakkında yakalama kararının kaldırılmasını talep etti.

        DİLEKÇEDEN DETAYLAR

        Adalet Bakanlığı'nın 2 Ocak 2023 tarihli genelgesinin 8'inci maddesinde, "Hakkında kesinleşmiş bir hüküm bulunmayan tutuklu yönünden cezaların hafifletilmesi veya kaldırılması işlemlerine tevessül olunamayacağından, bu şekildeki talebin tahliye istemi mahiyetinde kabul edilerek gereğinin mahallinde takdir edilmesi" şeklinde değerlendirme yapıldığını belirten Ersoy, dilekçesinin devamında şöyle dedi: "İlgili genelgeden de açıkça anlaşılacağı üzere yargılaması devam eden bir tutuklu için sağlık kurulu raporunun Adli Tıp Kurumu tarafından onaylanmasına gerek yoktur. Yerelde bulunan tam teşekküllü bir devlet hastanesinin cezaevi şartlarında hayatını idame ettiremeyeceğine karar verdiği bir tutuklunun, yargılaması bitmiş bir hükümlüye uygulanabilecek şartlarda değerlendirilmesi hukuka aykırıdır. Yakalama kararının mahkemece uygun görülecek bir adli kontrol tedbiri uygulanmak suretiyle kaldırılmasına; eğer ki bu talebimiz kabul görmeyecek ise sanığın tedavisinin yapıldığı ve raporunun düzenlendiği ilgili hastaneden tedavi evrakları asıllarının dosyaya celp edilip, hazırlanan raporun Adli Tıp Kurumu'na gönderilerek değerlendirmesinin yaptırılmasına karar verilmesini arz ve talep ederiz."

        DAVADA 3 SANIK YARGILANIYOR

        150 kişinin yaşamını yitirdiği Palmiye Sitesi ile ilgili davada tutuklu müteahhit Ali Babaoğlu (62), firari müteahhit Hacı Mehmet Ersoy ile tutuksuz jeoloji mühendisi Ömer Tarakçıoğlu (55) 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle yargılanıyor. Davanın 4'üncü duruşması görülecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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