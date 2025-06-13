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        Fazilet Apartmanı davası avukatı: Fırıncı aynı zamanda yapı sahibi

        KAHRAMANMARAŞ'ta meydana gelen 6 Şubat depremlerinde yıkılan, 19 kişinin hayatını kaybettiği Fazilet Apartmanı davasının 5'inci duruşmasında; müşteki avukatlarından Musa Erdem Bayazıt, fırın işletmecisi Akın Yağcı'nın da yapı sahibi olduğunu belirterek, tutuklanmasını talep etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 13:27 Güncelleme: 13.06.2025 - 13:30
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        Fazilet Apartmanı davası avukatı: Fırıncı aynı zamanda yapı sahibi
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        KAHRAMANMARAŞ'ta meydana gelen 6 Şubat depremlerinde yıkılan, 19 kişinin hayatını kaybettiği Fazilet Apartmanı davasının 5'inci duruşmasında; müşteki avukatlarından Musa Erdem Bayazıt, fırın işletmecisi Akın Yağcı'nın da yapı sahibi olduğunu belirterek, tutuklanmasını talep etti.

        Kahramanmaraş 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz 3 sanıklar Mahmut Oktay Hartavi, Akın Yağcı ve Ferihan Yağcı'nın 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın 5'inci duruşması görüldü. Duruşmaya; binanın hem müteahhidi hem statik proje müellifi hem de fenni mesulü olan Mahmut Oktay Hartavi (64), taraf avukatları ile binada ölenlerin yakınları katılırken; zemin kattaki fırın işletmecileri Akın Yağcı (79) ve eşi Ferihan Yağcı (71) salonda yer almadı. Mahkeme başkanı, önceki duruşmada dosyanın bilirkişiye gönderildiğini ancak raporun henüz gelmediğini açıklayıp, taraflara söz hakkı verdi.

        'TALİMAT VERDİĞİNİ KENDİ İFADESİYLE BEYAN ETMİŞTİR'

        Binada anneannesi Imış Akbaş'ı kaybeden, anne ve babası da yaralanan avukat Musa Erdem Bayazıt, son bilirkişi raporunda fırın işletmecilerine kusur atfedilmediğini hatırlatarak, "Gelen iki bilirkişi raporunda da dükkan sahiplerinin yapmış oldukları tadilatlar değerlendirilmemiştir ancak yapı sahibinin asli kusurlu olduğu belirtilmiştir. Yapı sahibi olarak 26 Şubat 2023 tarihli savcılık dosyasında bilirkişi raporundan anlaşılacağı üzere Akın Yağcı ve Ahmet Hamdi Kebeli görülmektedir. Raporda, 'binanın apartman isminin Fazilet Apartmanı olduğu, yapı sahiplerinin Ahmet Hamdi Kebeli ve Akın Yağcı isimli şahıslar olduğu ve müteahhit bilgilerinin ruhsatta yazmadığı' yazmaktadır. Dolayısıyla Akın Yağcı'nın bu aşamada tutuklanmasını talep ediyoruz. Zira bir önceki celsede Akın Yağcı, fenni mesul olan Mahmut Oktay Hartavi'ye dükkanın fırın olarak tasarlanması yönünde talimat verdiğini kendi ifadesiyle beyan etmiştir" dedi.

        'SADECE FIRIN OLAN BLOK YIKILDI'

        Sanık Mahmut Oktay Hartavi ise 2 bloktan oluşan Fazilet Apartmanı'nın sadece altında fırın olan blokunun yıkıldığını hatırlatarak, "Fazilet Apartmanı'nda Akın Ekmek Fabrikası sahibi tarafından iş yerinin duvarlarının kaldırıldığı, birçok tadilat yapıldığı, güçlendirme yapması gerektiği yönünde mahkeme kararı olduğu hepinizce bilinmektedir. Fırın ve un deposu olarak kullanılan blok yıkılmış, diğer blokta hiçbir hasar olmadığı ilk duruşmada da müştekiler ve avukatları tarafında da dile getirilmiştir. Aynı şiddette iki ayrı deprem olduğu halde fırının olduğu blokun yıkılması, diğer blokta hasar olmaması yapımdan kaynaklı bir eksikliğin bulunmadığını ispat eder" diye konuştu. Duruşma sonunda mahkeme heyeti, Akın Yağcı hakkındaki tutuklama talebini reddedip, duruşmayı 19 Eylül'e erteledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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