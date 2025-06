Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıl sonunda yarım kalan tek bir hikaye bırakmayacağız

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Bu yıl sonunda tüm şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmayı, yarım kalan tek bir hikaye bırakmamayı hedefliyoruz. Muhalefet anlamasa da yaşadığımız süreç milli mücadeleyle eş değerdir. Biz bu mücadeleyi alnımızın akıyla veriyoruz. Ne diyorlardı; 'Hükümet bu enkazın altından kalkamaz.' Bu muhterislere rağmen azimle, sabırla, kararlılıkla çalışıyoruz. Her zaman söylüyorum; herkesin denizi, ufku kadardır. Her seçim döneminde bol keseden atıp tutan şimdi deprem bölgesinin yolunu hatırlayamayanların ufku da ancak sandıkları kadardır. İşleri bitince maalesef millet akıllarına dahi gelmiyor. Koltuk kavgasından, rant mücadelesinden başlarını bile kaldıramıyorlar. Biz 23 yıldır olduğu gibi yine sadece işimize bakıyoruz. Onlar umutsuzluk yayacak biz afetzede kardeşimizin umudu, yoldaşı, kader arkadaşı olacağız. Onlar 'Yapamazsınız' diyecek biz şehirlerimizi daha güçlü şekilde ayağa kaldıracağız. Onlar kavga ederken, boş beleş işlerle günlerini geçirirken biz Kahramanmaraş'la birlikte tüm Türkiye'ye aşkla 86 milyon olarak güçlü yarınlara yürüyeceğiz" dedi.

Bakanların ardından platforma çıkan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, deprem felaketinin ardından kardeş ülke Türkiye'ye yardıma koştuklarını söyledi. Azerbaycan olarak birçok ekibi, deprem bölgesine sevk ettiklerini anlatan Aliyev, "Size Azerbaycan halkının selamlarını getirdim. Depremin ilk gününden itibaren Azerbaycan halkı öz kardeşlik yardımını gösterdi. Gönderdiğimiz ekipler burada 53 insanımızı enkazdan kurtardı. Kurduğumuz hastanelerle yaralılarımıza doktorlar tıbbi yardım sağladı. Azerbaycan olarak her zaman Türkiye'nin yanında olduk. Azerbaycan Mahallesi de bizim dostluğumuzu yeniden tezahür etmiştir. Ermenistan ile savaş sırasında Türkiye halkının bizim yanımızda olması gücümüze güç katmıştır. Bugün Azerbaycan öz toprağında huzur içerisinde yaşamaktadır. Burada yapılan mahallede de 1200 konutta Türk kardeşlerimiz huzurla yaşayacaktır. Sayın Cumhurbaşkanı ile Şuşa'da imzaladığımız Şuşa Beyannamesi bizi müttefik haline getirmiştir. İki kardeş ülke birlikte ilerlemeye devam ediyor. Bugün burayı ilk defa ziyaret ediyorum. Burada olmaktan çok memnunum. Kahramanmaraşlı kardeşlerimiz eğilmediler, bilirler ki onların arkasında güçlü lider Recep Tayyip Erdoğan vardır, güçlü Türkiye vardır. Deprem bölgelerinde yaşayan bütün vatandaşlara Azerbaycan halkının sevgi, saygı ve selamlarını iletiyorum. Unutmayın ki Azerbaycan'da 10 milyon bacı ve kardeşleriniz var. Azerbaycanlılar da bilir ki 80 milyondan çok Türk kardeşleri var. Yaşasın Türkiye, yaşasın Türkiye Azerbaycan kardeşliği" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesindeki vatandaşlar ile Azerbaycan'daki 10 milyon Azeri vatandaşına selam göndererek konuşmasına başladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı ve beraberindeki heyete 'İkinci eviniz olan Türkiye'ye hoşgeldiniz diyorum' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Böylesine anlamlı ve bizim için özel bir tören münasebetiyle kendilerini Kahramanmaraş'ta ağırlamaktan bahtiyarlık duyuyoruz. Bugün burada bir millet iki devlet şiarının somutlaşmasına bir kez daha şahitlik ediyoruz. Çünkü biz aynı bayrağın gölgesinde dua eden, aynı seccadede gözyaşı döken, aynı istiklal için can veren bir milletin iki devleti tek yürek taşıyan evlatlarıyız. ‘Ayrılır mı gönül candan, Türkiye Azerbaycan'dan’ diyen şairlerin kelimelere harf harf nakşettiği kardeşliğimizin ne anlama geldiğini dünyaya yeniden gösteriyoruz. Rabb’im aramızdaki sarsılmaz dayanışmayı muhabbeti daim eylesin" dedi.

"Burada öncelikle şunu vurgulamak istiyorum. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kader birliğinin en somut örneklerinden biri açılışını yaptığımız konutlardır. Biliyorsunuz 6 Şubat 2023'te tarihimizin en büyük doğal afetlerinden birini yaşadık. Geçmişten bugüne pek çok acı hatıralarımız oldu. Ama o sabah 11 ilimizde gördüğümüz yıkım ve elem hepsinden ayrıydı. 12 bin 796'sı Kahramanmaraş'ta olmak üzere 53 bin 735 canımızı toprağa verdik. Rabb’im bizlere böyle bir acıyı tekrar yaşatmasın diyor, bu vesileyle depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, geride kalan kardeşlerime sabırlar diliyoruz. Hamdolsun depremin ilk anından bari inancımızı hiç yitirmedik. Yaşadığımız imtihan karşısında bir gün bile ümitsizliğe kapılmadık. Milletimizde gönül gönüle verdik ve süratle kendimizi toparladık. Şimdi sevgili Ede'ler bu zorlu süreçte ülkemizin imdadına İlk koşanlardan biri can Azerbaycan'dı. Felaketin haberini alır almaz, 'Seninleyim Türkiye'm' diyerek arabasının tamamına varını yoğunu sararak, milletimize yardım etmeye çalışan duaları, destekleri, samimi gözyaşlarıyla acımızı paylaşan Azerbaycan halkının dayanışmasını hiçbir zaman unutamayız ve unutmayacağız. Özellikle İlham kardeşimin ve saygıdeğer refikası Mehriban Hanım'ın yardım seferberliği bize verdiği güçlü katkının gönlümüzde hep ayrı bir yeri var. Azerbaycan Mahallemiz bizim en değerli proje alanlarımızdan biri. Adeta gurur tablomuz. Depremle yıkılan bu mahalle şimdi Azerbaycan'ın da desteğiyle yeniden ayağa kalkıyor. İlham kardeşimin de yakından takip ettiği bu proje burada ikamet edecek kardeşlerimize güvenli huzurlu birer yuva olacak inşallah, görenleri imrendirecek, kendisine hayran bırakacak bir eser oluyor. Sadece evleri değil parkları, bahçeleri, kültür merkezi, Haydar Aliye İlkokulu ile burası Türkiye Yüzyılı’nın öncü şehirlerine yakışacak bir yaşam alanı olarak ihya ediliyor. Şu anda burada toplam 2 bin 778 konut, dükkan ve ofisimizin inşası tüm hızıyla devam ediyor. Bugün itibarıyla projelerimizin hemen hemen yarısını tamamladık. İnşallah yıl sonuna kadar kalan eserlerimizi de tamamlayıp hak sahiplerine teslim edeceğiz. Şunu burada büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim. İlham Aliyev'in öncülüğünde uzanan bu kardeşlik eli, Kahramanmaraş'ın bağrına kardeşlik mührünü vurmuştur. Burada atılan her adımda, çakılan her çivide Anadolu'da olsun, Azerbaycan'da olsun, Türk'ün alın teri, samimiyeti ve duası vardır. Rabb’im, kendilerinden razı olsun diyorum.'