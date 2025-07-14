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        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

        KAHRAMANMARAŞ'ta,jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 45 bin 844 kök kenevir ile 27 kilo esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 13:09 Güncelleme: 14.07.2025 - 13:15
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        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
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        KAHRAMANMARAŞ'ta,jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 45 bin 844 kök kenevir ile 27 kilo esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaçay Mahallesi’nde yasa dışı kenevir ekimi ve uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, yaptığı araştırma sonunda tespit ettiği 4 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında şüphelilere ait mısır tarlasında yapılan aramada 45 bin 844 kök kenevir, evlerinde de 27 kilo esrar ele geçirildi. Kenevirler söküldükten son imha edilirken, O.N., A.N., T.N. ve K.N. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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