Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Afşin, Göksun, Ekinözü, Çağlayancerit, Pazarcık ve Türkoğlu ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıldönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Afşin Hükümet Konağı'ndaki tören, Kaymakam Vekili Abdulhamit Bağış ve Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu, günün anlam ve önemine ilikin konuşmalar yapıldı.



Kaymakam Vekili Bağış ve Başkan Güven'in vatandaşların bayramını kutladığı törene, adli, idari, askeri erkan ile siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, şehit ve gazi derneklerinin mensupları ve vatandaşlar katıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı, Türkoğlu, Göksun, Pazarcık, Çağlayancerit ve Ekinözü ilçelerinde de düzenlenen törenlerle kutlandı.

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