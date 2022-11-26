KMTSO Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Mustafa Buluntu seçildi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu oldu.

Kentte 19 Kasım'da yapılan meslek komite ve meclis üyesi seçiminin ardından KMTSO Fuaye Alanı'nda yönetim kurulu başkanını belirlemek için üyeler sandık başına gitti.



7 üyenin oy kullanmadığı seçimde 73 meclis üyesinin 66'sının oyunu alan Mustafa Buluntu odanın yönetim kurulu başkanlığına seçildi.

Buluntu, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimlere "Kazanan Kahramanmaraş olsun" temennisiyle girdiklerini söyledi.

Kahramanmaraş'ın ticaret ve sanayi alanında öne çıkması için ekip arkadaşlarıyla çalışmaya başladıklarını belirten Buluntu, şunları kaydetti:

"19 Kasımda seçimlerimizi tamamladık. Bugünde meclis üyelerimiz netleşti. Güzel bir netice elde ettik. Artık bu dakikadan sonra seçilen 73 meclis üyemiz var hepsi komitesinde güçlü ve bire bir seçim kazanarak gelmiş insanlar. Asla bir ayrım yapmadan meclis üyelerimiz ve komitelerimizle çalışmalarımızı yöneteceğiz. Kahramanmaraş'ı bekleyen çok çalışılacak konu var. Zaman kaybetmemize gerek yok. Biz bir an önce faaliyete başladıktan sonra Kahramanmaraş'ın öncelikli sorunları neyse ve KMTSO'ya düşenler neyse bu görevlerin tamamında aktif rol alıp bu projeleri hayata geçirmek için elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz. Bu bir ekip çalışması yalnız başına bir başkanın tabi ki bir şey yapması mümkün değil. Orkestra şefi gibi ekip arkadaşlarımızla beraber meclis üyelerimizle beraber projelerimizi hayata geçirmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz."



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