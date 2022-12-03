Kahramanmaraş'ta engelli 2 genç kızın gelinlik giyme hayali gerçek oldu

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde zihinsel engelli Aynur Zorlu (35) ile down sendromlu Ezgi Demirtaş'ın (20) düğün ve gelinlik giyme hayali düzenlenen programla gerçekleştirildi.

Elbistan Belediyesi ve özel bir rehabilitasyon merkezince düzenlenen etkinlikte, kuaföre götürülerek saçları ve makyajları yapılan Zorlu ve Demirtaş gelinlik giydi. Gelin arabası olarak süslenen otomobil ile düğünün gerçekleştirileceği alana gelen genç kızlar, burada akrabaları ve arkadaşları tarafından coşkuyla karşılandı, alkışlarla araçtan indi.

Belediyenin sosyal tesislerinde organize edilen düğünde özel kızlar, yakınları, arkadaşları ve temsili damatlarla oynadı.

Kızların, damatlarla temsili nikahlarını kıyan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, evlilik cüzdanlarını gelinlere teslim etti.

Gürbüz, burada yaptığı konuşmada, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde iki özel bireyin hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

İlçedeki bir özel eğitim kurumu iş birliğiyle düzenledikleri etkinlik sayesinde iki güzel insanın hayalini gerçekleştirdiklerini kaydeden Gürbüz, "Kardeşlerimize temsili nikah kıydık. Bu vesileyle hep birlikte dünyaya şu mesajı verdik, hayallerini gerçekleştirmek için engel tanımayan gençler bunlar." dedi.

Demirtaş ve Zorlu da hayalini kurdukları gelinlikleri giymenin sevincini yaşadıklarını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinliğe, Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker, Elbistan İlçe Emniyet Müdürü Hakan Kırılmaz, Zorlu ve Demirtaş'ın ailesi ve arkadaşları katıldı.

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