Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle kapanan 130 mahalle yolu ulaşıma açıldı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışı nedeniyle kapanan 130 kırsal mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle Dulkadiroğlu, Onikişubat, Türkoğlu, Pazarcık, Göksun, Andırın, Afşin ve Çağlayancerit ilçelerinde kapanan kırsal mahalle yollarının ulaşıma açılması için çalışma yürütüldü.

Büyükşehir Belediyesine bağlı Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 130 kırsal mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AA muhabirine, tüm ekiplerin vatandaşların herhangi bir sorun yaşamaması için sahada olduğunu belirterek, sorumluluk sahalarındaki mahalle ve grup yollarındaki çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.