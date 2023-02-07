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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Soylu, Kahramanmaraş'ta açıklamalarda bulundu: (1)

AA

Bakan Soylu, Kahramanmaraş'ta açıklamalarda bulundu: (1)

KAHRAMANMARAŞ (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından Türkiye genelinden bölgeye şu ana kadar 18 bin jandarma, 10 bine yakın polis sevk ettiklerini, 10 bin jandarmanın sevki için talimat verdiklerini bildirdi.

Bakan Soylu, Kahramanmaraş'taki incelemelerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğünde oluşturulan Kriz Masasında deprem sonrası yürütülen son çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Soylu, Türkiye tarihinin en büyük afetlerinden birisiyle karşı karşıya olduklarını, devletin bütün kurumlarıyla vatandaşlarının yanında olduğunu belirtti.

Kahramanmaraş'ta 941 binanın tamamen yıkıldığını, bütün arama kurtarma ekiplerinin enkaz altındaki vatandaşları canlı çıkarmak için çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Soylu, beslenme, barınma, çadır ve konteyner kurulma aşamalarının eksiksiz yapılması için gayret sarf edildiğini söyledi.

Bakan Soylu, şöyle konuştu:

"Ama bir gerçeği şurada söylemek istiyorum. Yani yola çıkıp sadece Antep'le Maraş arasında hava koşulları münasebetiyle veya dönem dönem Kayseri'yle Maraş arasında hava koşulları münasebetiyle 8-10-12 saatlik bazen 16 saatlik beklemeler söz konusu olmuştur. Bu bize mevsimin sunduğu olumsuz şartlardır ama bütün arkadaşlarımızla beraber hem bu koordinasyon merkezinde hem de sahada tüm arkadaşlarımızla birlikte eksiklikleri giderebilmek, enkaz altındaki vatandaşlarımızı çıkarabilmek için, çok yaygın olan bu depremle ciddi bir mücadele içerisindeyiz. Burada hepimiz açısından onarıcı bir dile ihtiyaç var ve yardıma, desteğe ihtiyacı var, el birliğine, birliğe, beraberliğe ve bütünlüğe ihtiyaç var. Çünkü karşı karşıya kalınan olay küçük de olsa büyük de olsa, orta da olsa insan hayatının ve insanın imal ettiği her şeyin mevzubahis olduğu bir durumdur."

Kahramanmaraş'ta şu ana kadar 600 vatandaşın defnedildiğini kaydeden Soylu, "Bunlar kimliklendirme yapılarak, yakınlarına teşhis ettirilerek, parmak izleri alınarak... Bu işlemler de halen devam etmektedir. Yine bu esnada özellikle şu ana kadar yabancı ve yerli, Kahramanmaraş'ta 2 bin profesyonel arama kurtarma birimi, yaklaşık 96 ekip olarak çalışmaktadırlar. Tabii 941 binanın yıkıldığını, 2 bin arama kurtarma ekibinin de çalıştığını hesap ederseniz zamanla yarıştığımızı buradan aziz milletimize bir kez daha ifade etmek istiyorum. Çünkü bazı enkazlarda 10-12-20 saat ve hala bir enkazda uzun zamandan beri çalışan arama kurtarma ekiplerimiz şu anda çalışmalarına devam etmektedir." dedi.

Bakan Soylu, kentin her yerine ulaşmaya çalıştıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz aynı zamanda ikinci 7,6 büyüklüğündeki depremin de merkeziyiz. Elbistan'da, Göksun'da ve özellikle kuzey tarafındaki ilçelerimizde Ekinözü'nde herhangi bir hasar veya 1-2 ev yıkılmanın dışında bir önceki depremde herhangi bir hasar söz konusu değildi. İkinci bir depremle de doğal olarak uğraşmaya başladık ve böylece de ekiplerimizi oralara da kaydırmaya başladık. Elbistan'da aynı zamanda yoğun bir kar yağışı ve olumsuz hava şartları da var. Elbistan'a biraz daha ağırlık vermemiz gerekir, vermeye de devam ediyoruz. Buradan da ekip kaydırıyoruz, gelen ekipleri de oraya kaydırıyoruz. Şu ana kadar özellikle Kahramanmaraş'a 11 bin çadır sevk ettik. Bunun 5 bini aşan kısmı biz burada bu toplantıyı yaparken zannediyorum daha da fazla kuruldu. Burada jandarmamız, polisimiz, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki kahraman Mehmetçiklerimiz el birliğiyle vatandaşımızın güveni için, arama kurtarmaya destek olabilmek için, diğer lojistik hizmetlerine destek olabilmek için ve çadır kurulumunu da gerçekleştirmek dahil birçok hizmet için el birliğiyle çaba sarf etmektedirler. Türkiye genelinden şu ana kadar 18 bin jandarma, 10 bine yakın polis sevk ettik, 10 bin jandarma talimatı daha verdik."

Devletin bütün imkanlarını tüm zorluklara rağmen vatandaşın yanında olmak için ortaya koyduğunu aktaran Soylu, "Hiçbir vatandaşımızın yalnız kalmaması için ve bu konuda vatandaşımızın her an yanında bulunabilmesini temin etmek ve olayların koordinasyonunu sağlaması için de 31 vali, 70'in üzerine kaymakam görevlendirilmiştir." dedi.

(Sürecek)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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