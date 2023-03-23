Çadır kentlerde barınan depremzedeler ramazanı buruk karşıladı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - SUAT ÖZTÜRK/RIDVAN KORKULUTAŞ - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Kahramanmaraş'ta çadır kentte kalan depremzedeler ramazanı evlerinden uzak karşılamanın burukluğunu yaşıyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan, 11 ilin etkilendiği 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden sonra evleri yıkılan veya ağır hasar alan depremzedeler, kentin farklı noktalarına kurulan çadır ve konteyner kentlere yerleştirildi.

Her yıl "on bir ayın sultanı" için heyecanla hazırlık yapan depremzedeler, bu yıl ramazanı çadırlarda karşılamanın üzüntüsünü yaşıyor.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi kampüsündeki çadır kentte yaşayan 69 yaşındaki Fatiş Bozdere, AA muhabirine, Çağlayancerit ilçesindeki evlerinin yıkıldığını söyledi.

Hayatında ilk kez ramazan ayını çadırda geçireceğini dile getiren Bozdere, "Allah'ım bize sağlık versin. Önceden evimizde ramazan gelince hazırlıklarımızı yapıyorduk. Şimdi olmadı yapamıyoruz. Her şeye rağmen ayakta durmaya çalışıyoruz. Böylesi hayırlısıymış. Allah'ım Türkiye'mize devletimize zeval vermesin." dedi.

- "Bu depremi bize hissettirmiyorlar"

56 yaşındaki Ahmet Bozdere de çadırda hasta eşiyle yaşadığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Bu yıl biraz boynumuz bükük geçecek. Buna şükür, kader böyleymiş, yapacağımız bir şey yok. Allah devletimize zeval vermesin. Çadırlarda kalıyoruz yeme içme konusunda hiçbir sıkıntı yok. Her yıl ramazanımız yemekleriyle insanlarıyla geçiyordu. Güzel güzel yemeklerimizi yerdik. Sahura kalkardık. Bu yıl aramızdan çok kişi gitti. Bu ramazan buruk geçecek. Takdiri ilahi böyleymiş. Devletimiz de milletimiz de yanımızda. Bu depremi bize hissettirmiyorlar. Zor günümüzde herkes yanımızda oldu."

4 çocuk babası Abbas Çalık da depremde evlerinin ağır hasar gördüğünü belirterek, bu ramazanı görebildiklerine şükrettiklerini ifade etti.

Huriye Çalık da bu ramazanı devletin sağladığı imkanlarla idrak edeceklerini belirterek, "Buna da şükür. Bu günler de geçecek. Devletimiz yeni evlerimizi yapınca rahatlayacağız." diye konuştu.





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