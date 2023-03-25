Yer kaymasının en fazla yaşandığı Ekinözü'nde depremin yaraları sarılıyor

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - DURMUŞ GENÇ - Kahramanmaraş merkezli depremlerde 4,7 metre yatay yer değiştirmenin tespit edildiği Ekinözü ilçesinde yürütülen çalışmalarla yaralar sarılıyor.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden Ekinözü ilçesi de etkilendi. Depremler, ilçeye bağlı bazı mahallelerde hasara neden oldu. Yukarı ve Aşağı İçme Mahallesi'nde bulunan iş yerleri ve bazı oteller ile hamam çöktü. Ağır hasar raporu verilen evlerden bazıları yıkılarak enkazlar kaldırılıyor.

Gelen yardımların depremzedelere ulaştırılması için 4 noktada sosyal market kurulan ilçede, ramazan dolayısıyla oluşturulan çadırlarda ise depremzedelere sıcak yemek ikramı yapılıyor.

Kırsal mahallelerde yaşayanlara yakacak yardımı ile hazırlanan gıda kolileri de evlere ulaştırılıyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) akademisyenlerince hazırlanan ön inceleme raporuna göre 4,7 metre yatay yer değiştirmenin yaşandığı Ekinözü ilçesinde bazı alanlarda ağaçların köklerinden sökülerek devrildiği görüldü.

Asfalt ve içme suyu boru hattının parçalandığı Kırkgöz mevkisinde de çalışmalar tamamlandı. Fay hattının geçtiği bölgedeki içme suyu boruları tamir edilerek halka temiz su verilmeye başlandı.

Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker, AA muhabirine, depremin ilçede büyük hasara neden olduğunu söyledi.

Şu ana kadar 2500 çadır ve 30 konteyner kurulumunun yapıldığını dile getiren Eker, "Devletimiz ilk andan itibaren yaraların sarılması için tüm gücüyle ilçemizde çalışma yürüttü. İlçeden ayrılan vatandaşlar da yavaş yavaş geri dönmeye başladı." diye konuştu.

Depremin ardından yapılan ön incelemede evlerin yüzde 70'inde ağır hasar kaydı oluştuğunu hatırlatan Eker, yıkılan 150 evin enkazının kaldırıldığını, 21 mahalle ve 77 mezradaki herkese ulaşarak ihtiyaçların giderilmesi için çalıştıklarını vurguladı.

Eker, TOKİ tarafından ilçede inşa edilecek konutlar için zemin etüdü yapıldığını aktararak "En kısa sürede ilçemize 1250 konut yapılacak. Keçiören ve Ekinözü Belediyeleri olarak her gün 1000 kişiye iftar vermeye başladık." diye konuştu.

Ekinözü'ne toplam 18 sosyal marketin kurulacağını vurgulayan Eker, bunlardan 4'ünü açtıklarını, diğerlerinin ise gelecek hafta merkez ve kırsal mahallelerde hizmet vereceğini sözlerine ekledi.





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