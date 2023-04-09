Kahramanmaraş'ta hasarsız ve az hasarlı binaların tamamına doğal gaz verildi

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KAHRAMAMARAŞ (AA) - TUNAHAN AKGÜN - "Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta arızaların giderilmesiyle kentteki hasarsız ve az hasarlı binaların tamamına doğal gaz verildi.

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta doğal gaz arızası yaşanan bölgelerde Arsan Maraş Doğalgaz Dağıtım Anonim Şirketi (ARMADAŞ) Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Kent genelinde 370 personelin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında hasarsız ve az hasarlı tüm yapılara gaz akışı sağlandı.

Ev, iş yeri, fabrika, imalathane gibi tesislerin bulunduğu kentte, ekipler hane hane dolaşarak vatandaşlara hizmet veriyor.

- Gaz akışı sağlanan 154 bin 90 aboneden 93 bin 248'i doğal gaz kullanıyor

AA muhabirinin ARMADAŞ Bölge Müdürlüğünden edindiği bilgilere göre, deprem öncesi 212 bin 3 doğal gaz abone sayısı, depremlerin ardından 154 bin 264'e düştü.

Arızaların giderilmesiyle 154 bin 90 aboneye gaz akışının sağlandığı kentte evde olan veya kenti terk etmemiş 93 bin 248 abone doğal gaz kullanıyor.

- İlçe ilçe doğal gaz kullanımı

İlçelerdeki hasarsız ve az hasarlı yapıların tespit edilmesiyle konutlara gaz verme durumu ise şöyle:

İlçe adı Deprem öncesi gaz kullanan abone sayısı Deprem sonrası abone sayısı Şebekenin ulaştığı abone (Kapısına kadar gaz verilen) Gaz kullanan konut sayısı (Evde olup gaz kullananlar) Afşin 13.778 10.271 10.271 6.496 Andırın 584 576 576 576 Çağlayancerit 1.017 947 947 947 Dulkadiroğlu 45.782 29.274 29.211 18.981 Elbistan 28.206 20.449 20.449 8.113 Göksun 3.789 3.406 3.406 3.406 Onikişubat 100.869 76.817 76.756 50.737 Pazarcık 11.315 7.904 7.882 1.218 Türkoğlu 6.663 4.620 4.592 2.774 Toplam 212.003 154.264 154.090 93.248

- "Evinde bulunan tüm abonelerimize gaz arzı sağladık"

ARMADAŞ Kahramanmaraş Bölge Müdürü Mustafa Yılmaz, AA muhabirine, depremlerin ardından çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirtti.

Çalışmalarında ilk olarak doğal gaz şebekesini güvenli hale getirdiklerini ifade eden Yılmaz, depremin ardından şebekede bulunan tüm gazı tahliye ettiklerini söyledi.

Yılmaz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin hasar tespit çalışmalarının ardından kentte gaz verme işlemlerine başladıklarını dile getirdi.

Yılmaz, şunları kaydetti.

"Şebeke olarak ağır ve orta hasarlı binalardaki abonelerimize maalesef gaz veremiyoruz. Ağır, orta hasarlı bina ve yıkılmış binalardaki toplam abone sayımız 60 bin civarındadır. Ekiplerimiz tüm abonelerimizi kontrol ederek ev, ev gezerek evde olan tüm abonelerimizin kontrolünü yaparak gaz açma işlemlerini yapmıştır. İç tesisat kontrollerinde kaçak varsa bunların tamiratlarını da ücretsiz olarak biz kendimiz yaptık. Deprem öncesi 212 bin abonemiz vardı. Depremin ardından bu sayı 154 bine düşmüştür. Evde bulunan abonelerimizin tamamına gaz arzı sağladık. Abonelerimizin yüzde 60'ı evde olduğu için yani daire içinde yüzde 60 abonemiz gaz kullanıyor. Şu anda da bize talep ettikleri zaman aynı gün içerisinde veya en geç ertesi gün sonuna kadar tesisat kontrollerini yaparak gaz arzını sağlamaktayız."

Yılmaz, kentte yıkımı gerçekleştirilecek binalarda gaz akışını sürekli ya da geçici olarak kestiklerini sözlerine ekledi.

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