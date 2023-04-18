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Kahramanmaraş'ta depremden en az etkilenen ilçelerden Çağlayancerit'in nüfusu yaklaşık yüzde 60 arttı

AA

Kahramanmaraş'ta depremden en az etkilenen ilçelerden Çağlayancerit'in nüfusu yaklaşık yüzde 60 arttı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - ÖZGÜR ALANTOR - Kahramanmaraş'ta, depremlerden en az etkilenen Çağlayancerit ilçesinin nüfusu 35 bini aştı.

Kentte 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık depremler, bölgede büyük yıkıma neden oldu. Depremlerden en az etkilenen ilçelerden Çağlayancerit'in 22 bin 500 olan nüfusu, depremden sonra artış gösterdi.

Çok sayıda afetzede, yıkıcı depremlerin ve devam eden sarsıntıların ardından ilçeye gelerek yakınlarının yanında veya çadırlarda kalmaya başladı.

Belediye Başkanı Hanifi Sarıaltun, AA muhabirine, Çağlayancerit'in diğer ilçelere göre depremden az etkilendiğini söyledi.

İlçeye bağlı mahallelerde hasar meydana geldiğini ifade eden Sarıaltun, "Komşumuz olan Türkoğlu, Pazarcık ve Adıyaman'ın Gölbaşı ilçelerine baktığımızda, bizim ilçemizde zarar çok az diyebiliriz. 3 mahallemizde ağır hasar var. Mahallemizin birinde 4 kaybımız var. İlçe merkezinde sadece iki can kaybımız var." dedi.

- İlçede iki noktada konteyner kent kuruluyor

Sarıaltun, çadır ihtiyacının çözüldüğünü anlatarak, "İki yerde konteyner kent kuruluyor. Konteyner kente, ihtiyaç sahiplerimiz yavaş yavaş yerleşiyor. İlçemizde yaşam iyi. Aşevimizde 2 bin kişilik yemek çıkıyor. Yemekler 4 yerde dağıtılıyor. İnsanlar geliyor ve çadırlarda yemeklerini yiyorlar." diye konuştu.

İlçe merkezinde sadece üç evin depremde zarar gördüğüne işaret eden Sarıaltun, şunları kaydetti:

"Ticaret devam ediyor. Her yer çalışıyor, ticarethanelerimiz çalışıyor. Bizim zeminimiz çok sağlamdır. Dolayısıyla Kahramanmaraş ve diğer ilçelerden zarar görmüş vatandaşlarımız bizim ilçeye akın ediyor. İlçemizin nüfusu yüzde 60-70 artmış durumda. Vatandaş burayı sağlıklı buluyor. Gelenlerden kiminin cenazesi var, evi yıkılmış, kimisi de yakınını getiriyor. Gelenler çadır kentte kalıyorlar, kimisi de yakınlarının yanında kalıyor. Gelen misafirlerimizin çoğu buralı. Akrabası var, evi yıkılmış, nereye gidecek? Çağlayancerit'e geliyor. Böylece nüfus artışı oluyor."

İlçe esnafından Halil Baykut ise büyük bir deprem yaşadıklarını anlatarak, "Allah'ım bir daha o günleri yaşatmasın. İşlerimiz devam ediyor. Evimize yerleştik, evimizde yaşıyoruz. Depremi en az zararla atlatan ilçe Çağlayancerit." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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