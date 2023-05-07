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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Depremzede kadınlar, acılarını yeni dostluklarla unutmaya çalışıyor

AA

Depremzede kadınlar, acılarını yeni dostluklarla unutmaya çalışıyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - ZAFER GÖDER/ORHAN KUZU - "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremler nedeniyle evleri hasar gördüğü ya da yıkıldığı için konteyner kentlere yerleştirilen depremzede kadınlar, deprem psikolojisinden komşularıyla edindikleri yeni dostluklarla uzaklaşmaya çalışıyor.

Çok sayıda evin yıkıldığı ya da ağır hasar aldığı Göksun ilçesinde, depremin ilk günlerinde kendi araçları ya da çadırlarda konaklayan depremzedeler, 963 konteynerin yer alacağı Yantepe Konteyner Kenti'ne yerleştiriliyor.

Konteyner kente yerleşen vatandaşlar, bir taraftan günlük yaşamlarına devam ederken bir taraftan komşularıyla yeni dostluklar ediniyor.

Depremzedeler, depremde kaybettikleri yakınları ve evlerinin acılarını yeni komşularıyla kurdukları dostluklarla unutmaya çalışıyor.

Depreme Göksun ilçesi Harbiye Mahallesi'nde bulunan evinde yakalanan 60 yaşındaki Halide Işık da bir süre çadırda yaşadıktan sonra konteyner kente yerleşti.

Evi ağır hasarlı olan Işık, 5 kişilik ailesi ile burada yeni hayatına uyum sağlamak için çaba harcıyor.

- "Komşularımız iyiler. Yavaş yavaş tanışıp anlaşıyoruz"

Işık, AA muhabirine, deprem anında ve sorasında çektikleri sıkıntıların ardından konteyner kentte çok daha rahat olduklarını anlattı.

Çadırda bazı zorluklar çektiklerini aktaran Işık, "Burada rahatladık ama korkularımız devam ediyor. Depremler de devam ediyor. Evimiz ağır hasarlı, yıkılmadı ama yıkılacak." dedi.

Işık, konteyner kentte yeni komşuları ile tanışıp arkadaş olduklarını belirterek, "Komşularımız iyiler. Yavaş yavaş tanışıp anlaşıyoruz. Yeni yeni insanlarla tanıştık. Hepsi ayrı yerden. Mahalle olarak aynı değiliz ama tanışıp kaynaşıyoruz. Burada oturuyoruz, çay içiyoruz. Çamaşırlarımızı mesela komşuya verdik yıkıyor. Bazen el işi yapıyoruz ama keyfimizden yapmıyoruz, kafamızın sıkıntısı dağılsın, bir şeyleri unutalım diye yapıyoruz. Sıkıntı stres dağılsın diye uğraşıyoruz." diye konuştu.

Depremde evi yıkılan 57 yaşındaki Aynur Acer ise yaşadıklarının çok kötü olduğunu ancak ellerinden bir şey gelmediğini ifade etti.

Birlikte yaşadığı oğlu ile geldiği konteyner kentte hayata yeniden tutunmaya çalıştığına değinen Acer, komşuları ile edindikleri arkadaşlıkların kendisini rahatlattığını anlattı.

Depremde evi yıkılan, Kahramanmaraş'ta yaşayan 15 yakınını kaybeden 48 yaşındaki Perihan Balcı da konteyner kente yerleştiklerinden bu yana yaşadıkları sıkıntıların hafiflediğini dile getirdi.

Balcı, konteyner kente yerleştikten sonra bir nebze rahat ettiklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Buraya taşındık. Allah milletimize zeval vermesin. Kimse bizi merak etmesin. Burada daha iyiyiz. Yeni komşular edindik. Ben buraya geldiğimde psikolojik olarak bitmiştim. 'Nasıl toparlanabilirim?' diyordum. Buradaki dostluklar bu endişemi giderdi. Güzel sohbetler ediyoruz. Bende olanı komşuma veriyorum. O zor durumdaysa ben çözüm bulmaya çalışıyorum. Birbirimizi idare ediyoruz."

Evlerinin bulunduğu bina hasarlı olduğu için 10 gün önce konteyner kente yerleştirildiklerini anlatan 44 yaşındaki Neslihan Karaoğlan ise yeni komşuları ile sohbet ederek, deprem anını ve kötü anılarını unutmaya çalıştıklarını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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