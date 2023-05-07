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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraş'ta depremler sonrası bir evin bodrumundan çıkan su her geçen gün artıyor

AA

Kahramanmaraş'ta depremler sonrası bir evin bodrumundan çıkan su her geçen gün artıyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - ZAFER GÖDER/ORHAN KUZU - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından bir evin bodrum katından çıkan su her geçen gün artıyor.

Depremlerin ardından, Göksun ilçesi Yeni Mahalle Çağrı Caddesi'nde Özer ailesine ait 3 katlı apartmanın bahçesinden ve bodrum katından su çıktı.

Bahçeden çıkan su bir süre sonra kesildi, bodrumdaki su ise duvarların arasından bulduğu boşluktan yer altında akmaya devam etti. Evlerinin bahçesinden ve bodrumundan çıkan su nedeniyle endişelenen Fatih Mehmet Özer ve ailesi, yetkililerden yardım istedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü yetkilileri tarafından incelenen bölgede zemin sıvılaşması olduğu ve suyun bu nedenle çıktığı raporlandı.

AA muhabirine, depremle birlikte evlerinin bahçesi ve bodrumundan su çıktığını belirten Özer, "O günden bugüne dek hala su akmakta. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yapılan incelemelerde oluşturulan raporda zemin sıvılaşması olduğu tespit edildi." dedi.

Özer, suyun kalitesiyle ilgili analiz yaptırdığını anlatarak, "Suyla ilgili bölgede bulunan bir firmada analiz yaptırdım. Suyun içilebilir değerinin olduğu belirtildi. Yaklaşık 2 ay oldu tahlili yaptıralı. Şu andaki durumu ne bilmiyoruz. Bahçede sondaj kullanıyorduk. Onda da herhangi bir sıkıntı ve problem yok. Şu anda mevcut durumu nedir, bilmiyoruz. Bu konuda endişeliyiz." ifadesini kullandı.

Bahçeden çıkan suyun ilk anlarda yaklaşık 1,5 metre yüksekliğe fışkırdığını dile getiren Özer, ancak şu anda bahçeden su çıkmadığını kaydetti.

Özer, evlerinin bodrum katından çıkan suyun hiç azalmadığını vurgulayarak, "Bodrumdaki su devam ediyor ama bahçede su yok. Artçı depremlerden dolayı su seviyesi gittikçe artıyor. Bu da bizi bina konusunda endişelendiriyor. Bununla ilgili en kısa sürede bir çalışma yapılmasını istiyoruz. Suyun çıktığı yerde bir çökme var. Temel oynatma riski var. Bazı taşlarda göçükler oluşmuş. Önümüzdeki süreçte ne olacağını bilmiyoruz." diye konuştu.

Suyun belediyenin içme suyu şebekesi ya da kanalizasyondan çıkıp çıkmadığı konusunda da araştırma yaptığını anlatan Özer, sözlerini şöyle tamamladı:

"KASKİ (Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi) ile görüştük. Bu bölgede oradan geçen herhangi bir şebeke suyu ya da başka bir hat yok. Yıllar önce bahçedeki sondajı açmak için yapılan çalışmada o bölgede yoğun bir su olduğunu söylemişlerdi. O suyun zemine vurduğunu düşünüyorum."

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