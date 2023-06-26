Kahramanmaraş'ta dron destekli trafik denetimi yapıldı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla trafikte can, mal güvenliğini sağlamak ve kazalara neden olabilecek ihlalleri önlemek amacıyla denetim yaptı.

Kahramanmaraş-Göksun kara yolunda gerçekleştirilen dron destekli denetimde, kural ihlali yapan sürücüler uyarıldı, bazı sürücüler hakkında da cezai işlem uygulandı.

Yol uygulaması ve kontrollerin bayram tatili boyunca devam edeceği bildirilirken, denetimlerde kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edilen 22 sürücüye ceza kesildi.











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